وزارة النقل تكشف حقيقة إغلاق محطات المترو من صباح غدا الجمعة وحتى صباح السبت

ردت وزارة النقل على أنباء إغلاق كافة محطات المترو داخل القاهرة اعتباراً من صباح الجمعة الموافق 25 سبتمبر وحتى صباح السبت بسبب الصيانة الضرورية

وقالت وزارة النقل في بيانها اليوم الخميس، أن ما تم نشره في أحد مواقع التواصل الاجتماعي عارٍ تمامًا من الصحة.

وأكدت وزارة النقل، أن تشغيل المترو يومي الجمعة والسبت، سيكون كالمعتاد من الساعة 5.15 صباحًا إلى الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.

وطالبت وزارة النقل المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة بلبلة الرأي العام، على أن يتم الاعتماد على المصادر الرسمية فيما يتعلق بالأخبار الخاصة بمرافق وزارة النقل.