بيان رسمي من الكهرباء بشأن انقطاع التيار عن عين شمس ومسطرد

أعلن مصدر مسئول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن السبب يرجع إلى تعرض 6 كابلات رئيسية بمنطقة مسطرد للقطع والتلف، وذلك نتيجة أعمال الإنشاءات المستمرة التي تشهدها منطقة ترعة الاسماعيلية بمسطرد.

وأضاف المصدر، بأن على الفور تواجد المهندس حسام الدين عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء يرافقه قيادات الشركة، وتم الدفع بفرق طوارئ ومهندسين وفنيين على أعلى مستوى لإجراء أعمال صيانة فورية لكابلات الكهرباء، حتى يتسثنى إعادة توصيل التيار الكهربائي للمناطق المجاورة.

خاصة أن بعض الكابلات الرئيسية تغذي محطة مياه شرب مناطق مسطرد وعين شمس وشبرا الخيمة.

وتواصل فرق الطوارئ والفنيين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، العمل لإصلاح أعطال الكهرباء التي امتدت لـ5 كيلو مترات على ترعة الإسماعيلية، التي تشهد أعمال توسعات وإنشاءات كبيرة في إطار خطة الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات قومية وتنموية لتطوير الطرق والكباري.