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الأرصاد تعلن طقس الـ 3 ايام القادمة … ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار

أحمد نجيبمنذ 9 دقائق
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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكشف عن تفاصيل طقس الـ3 أيام المقبلة، حيث تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، مع سقوط أمطار.

وقال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن طقس اليوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020، معتدل على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، كما تتكون الشبورة المائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة على جنوب سيناء.

وتابع الخبراء: “نسب الرطوبة على القاهرة والوجه البحري 73%، والسواحل الشمالية 83%، وشمال الصعيد 60%، وجنوب الصعيد 30%”.

وقال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية: أنه غدا الأحد يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

أما بعد غد الاثنين، فقد أوضحوا خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية: يسود القاهرة طقس حار والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة على القاهرة وبعض المناطق على شمال الصعيد مثيرة للأتربة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة على جنوب سيناء.

وأشار الخبراء إلى أن درجات الحرارة خلال الـ 3 أيام المقبلة، تراوحت على القاهرة والوجه البحري بين 33 و35 درجة، والسواحل الشمالية بين 29 و30 درجة، وجنوب الصعيد من 35 إلى 37 درجة، كما تراوحت على شمال وجنوب الصعيد بين 33 و40 درجة.

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أحمد نجيبمنذ 9 دقائق
دقيقة واحدة

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