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توجيه عاجل للرئيس السيسي ينقذ طفلة من الموت

أحمد نجيبمنذ 28 دقيقة
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السيسي
الرئيس السيسي

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قد وجه بسرعة الاستجابة لحالة الطفلة “روميساء” وعمل اللازم لها والدخل الفوي من وزارة الصحة والاهتمام بالحالة بشكل جيد.

والطفلة روميساء من مركز أشمون محافظة المنوفية، حيث وجه الرئيس بعلاجها على نفقة التأمين الصحي، بعد استغاثة والدها عبر وسائل الإعلام بالرئيس لإجراء عملية “تسليك نخاع” لها، وإنقاذها من الموت.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة:

أن الطفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات وتعاني من شلل نصفي، وتحتاج إلى إجراء عملية تسليك بالنخاع الشوكي وفقًا للتقارير الطبية الخاصة بها.

وأضاف “مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة” في بيان اليوم:

أنه تم التواصل مع ذوي الطفلة، وتم إرسال سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، لنقل الحالة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لسرعة إجراء الجراحة اللازمة لها، لافتًا إلى أنه فور وصولها المستشفي كان فى استقبال الطفلة فريق طبي متكامل يضم استشاريين مخ وأعصاب، وجراحة المخ والأعصاب، واستشاري علاج طبيعي، لبدء تلقي الرعاية الطبية اللازمة للطفلة على نفقة التأمين الصحي، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

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أحمد نجيبمنذ 28 دقيقة
دقيقة واحدة

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