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الرئيس السيسي يوجه رسالة للمصريين: “الرهان عليكم.. وانتو متفهمين ومقدرين ما يحدث”

متابعات 365منذ 18 دقيقة
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الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية، إن هناك جهات تختار دائمًا الظروف العصبة لكي تشكك الناس فيما يحدث حولها من إنجازات.

وأضاف الرئيس السيسي: “هما بيختاروا ظروف صعبة عشان يشككوا المصريين في اللي احنا بنعمله، هو رهان عليكم وانتو متفهمين ومقدرين ما يحدث، وبتتحملوا كل شيء”.

وتابع الرئيس السيسي: “اللي بيتعمل في مصر بيتعمل بيكم انتو، الشعب والدولة حاجة واحدة.. ومحدش يدخل بينا ومحدش يقدر يدخل بينا، ورهاني على الناس، والحمد لله طول السنين اللي فاتت الرهان دايما كسبان”.

وأكد السيسي أن ما تقوم به الدولة إصلاح في الأرض قبل أي شيء حيث قال: “بنصلح في الأرض ولا بنفسد.. لو بفسد مش هيبقى معايا ربنا .. احنا بنعمل إصلاح”.

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متابعات 365منذ 18 دقيقة
أقل من دقيقة

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