تعرف علي حقيقة فرض غرامات جديدة على المواطنين بأوراق الأحوال المدنية

قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية اليوم الأحد، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استحداث قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية غرامات جديدة، عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح المصدر الأمنى، أن حقيقة الأمر تتلخص في فرض رسوم تصالح مقررة وفقاً للقانون رقم 143 والمطبق منذ عام 1994 فى شأن الأحوال المدنية لمخالفي مواد هذا القانون.

وتنحصر الغرامات في الحالات التالية:

– عدم التقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن القانوني “16 عام”.

– عدم تجديد بطاقة الرقم القومي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.

– عدم تغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية ” زواج – طلاق – مهنة – محل إقامة ” خلال ثلاثة أشهر.

– عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يومًا.

وأشار المصدر إلى أن قانون الأحوال المدنية حدد حالات المخالفات على سبيل الحصر وقرر الرسم القانوني الواجب سداده للتصالح بشأنها، وأنه لا تدخل لأية جهة إدارية في ذلك.