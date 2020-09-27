الرئيس السيسي يوجه 36 رسالة جديدة للشعب المصري

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020، مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد بمحافظة القليوبية، ووجه الرئيس السيسي عدة رسائل خلال حديثه أثناء افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني اليوم.

أهم رسائل الرئيس السيسي اليوم:

– يهمني أقول حاجة واحدة بس براهن على الناس.. على المصريين.

– هما بيختاروا الظروف الصعبة علشان يشككوا المصريين في اللي إحنا بنعمله وإن ده ضدهم وعلى حسابهم.

– براهن عليكم وبقول إنكم مقدرين وبتتحملوا، الشعب والدولة حاجة واحدة، محدش يدخل بينا.

– الناس محدش يقدر يخدعها بالكلام حتى لو تعبانين.

– ماشيين في مسار إصلاح وبناء وهنفضل كده علطول، هل الإصلاح الاقتصادي كان سهل؟، كل الناس عانت منه لكن بفضل الله عدينا منه وحققنا إنجازات الدنيا كلها بتتكلم عليها.

– قعدوا الكام أسبوع اللي فاتوا يولعوا الدنيا ويستغلوا المواقف الصعبة اللي نعملها، يا نعمل يا نسكت ونشوف المنظر ده وتبقى دي بلدنا، نصلح هيبقى فيه ظروف صعبة.

– الوجه الحقيقي لمن يتحدثون عن التغيير في مجتمعاتنا هو التدمير والخراب وتهجير أهل الأوطان.

– والله لن تقوم دول حتى على منهج ديني يكون أساسها تخريب وتدمير الدول.

– ميرضيش ربنا، ناس كانت عايشة مستقرة نهجرهم ويعيشوا لاجئين الطفل اللي عنده 10 سنين وعايش في المعسكرات وبقى 20 سنة هيبقى إيه دلوقتي.

– لابد من حماية أبناء المصريين من الأفكار التي تريد هدم الدولة وتخريبها.

– الدولة لديها إرادة لتطوير الأوضاع الحالية وتحسينها من أجل صالح المواطنين.

– احموا ولادنا مش علشاني علشان بلدنا تعيش ويبقى ليها مستقبل، كام دولة راحت كده وأنتم الوحيدين اللي كده.

– استقرار الدولة المصرية مطلوب من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأتها الدولة.

– مجمع مسطرد بدأ سنة كام وتوقف نتيجة أحداث 2011، هتعرفوا دلوقتي لما بيتعرض علينا حجم الفوائد التي تعود على مصر كانت كام، وتوقفت لـ10 سنين علشان حالة عدم الاستقرار.

– أوعوا تتصوروا نزيل ونسيب الناس، لا بناخد الناس تسكن في أماكن تليق بيها، أي إزالة بتتم علشان المنفعة العامة مش على حساب الناس.

– أي ساكن في بيت بيتم إزالته بيروح في مكان محترم واللي ليه ثوابت ملكية بنعوضه ماديا، بقول ده علشان الناس اللي بتشكك، ويصطادوا في المية العكرة.

– لو بفسد في الأرض أبقى خايف لأن مش هيبقى معايا ربنا.

– مشاريع كتير جدا في الدولة حصل فيها انهيار نتيجة التوقف أو دخلت مرحلة الخسارة وبقت خارج منظومة الناتج القومي للدولة وأصحابها عليهم فلوس متراكمة في البنوك.

– 5 مليارات جنيه لبناء مساكن وتطوير مسطرد خلال 5 سنوات

– براهن دائما على وعي الشعب المصري في مواجهة المؤامرات التي تستهدف هدم الدولة وتخريبها.

– يتم تعويض السكان المتضررين من أي مشروعات ذات منفعة عامة تنفذها الحكومة على مستوى الجمهورية.

– “بيشتغلوا على المشاكل اللي بتواجهنا وإحنا بنتغلب عليها بفضل الله والشعب.. والناس لا يمكن خداعها بالكلام حتى لو كانوا تعبانين”.

– مصر تُحسد على وضع كورونا، وبنحرم نفسنا من اللقمة علشان نبني بلدنا وربنا بيساعدنا.

-ضرورة الانتهاء من إقرار الاشتراطات البنائية الجديدة قبل مهلة الـ 6 أشهر التي تم الإعلان عنها من قبل.

– الست المصرية من فضلك استمري في الحفاظ على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

– فيه قطاعات كتير متعافتش منها قطاع السياحة.

– يوجد خطة سيتم الإعلان عنها قريبا بشأن استغلال أراضي الدولة في مختلف المحافظات من أجل التنمية.

– بحث إمكانية مد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقدرة بـ500 جنيه حتى نهاية العام الحالي.

– بقول ليكم يا مصريين نحن نتعامل مع هذا الموضوع بشفافية كاملة ومصداقية كاملة ولا مجال للعبث في مثل هذه الأمور”.

– علشان نحل مسألة في شرق القاهرة بنتكلم في 40 أو 50 كوبري.

– “عملنا نجاح وكنا نتمنى نصل للصفر محصلش، لو مخدناش بالنا هنواجه مشكلة كبيرة.

– النمو العمراني غير المخطط له خطورة على السكان وموارد الدولة في الوقت ذاته.

– الدولة ماضية في طريق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لتكون مركزا إقليميا للغاز.

– تنفيذ 22 كوبري في 6 أشهر 400 كم داخل كتلة سكانية صعبة، كل ما ننجز العمل في وقت قصير بنريح الناس.

– في ناس بتقول “بقى انتو عاوزين تبقوا أوبك الغاز في المنطقة؟ لأ بقى احنا مش هنسيبكم”، وأقصد هما يعني.

– الحكومة حريصة على تحقيق راحة المواطنين من خلال إنشاء العديد من المحاور والكباري في منطقة شرق القاهرة.