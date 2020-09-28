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الحكومة تقرر استئناف أعمال البناء لمن سبق لهم الحصول على رخصة حتى 4 أدوار

متابعات 365منذ 31 دقيقة
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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأن يتم استئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط، وذلك لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.

وكلف أيضا رئيس الوزراء بأن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، ويكون دورها أن تقوم بجولة على اللجان المختصة، بكل مكتب أو مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، من أجل متابعة الموقف على الأرض.

وأكد “مدبولي” على ضرورة الاستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كل التيسيرات التي تم الإعلان عنها.

ولفت إلى أن كثيرًا من الشكاوى مازالت تصل إليه من مواطنين يشكون تعنت عدد من الموظفين تجاههم، أو بعدم التطبيق للقرارات والتيسيرات التي تم الإعلان عنها.

ووجه مدبولي المحافظين قائلاً: “تابعوا بأنفسكم، وتعاملوا مع أي شكاوى من المواطنين المتقدمين للتصالح، ونحن نتابع الموقف على الأرض أولاً باول، وهدفنا هو أن يتم غلق هذا الملف تماما، وقيام كل المخالفين بتقنين أوضاعهم”.

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متابعات 365منذ 31 دقيقة
دقيقة واحدة

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