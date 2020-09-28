تعرف علي حقيقة فرض غرامات على طرود الركاب بقطارات السكة الحديد

كشف رئيس هيئة السكة الحديد، المهندس أشرف رسلان، عن حقيقة فرض غرامات على الركاب داخل القطارات.

وأكد “رسلان” على أن السكة الحديد لم تفرض أي غرامات جديدة على طرود الركاب المستقلين للقطارات.

وأكد “رسلان” إلى وجود رسوم مقررة منذ عام ونصف على بعض الطرود كبيرة الحجم والوزن.

وأشار “رسلان” إلى أن هناك بعض الركاب يستقلون القطارات حاملين بعض الطرود والمنقولات التي تزيد أوزانها على 50 كجم.

وشدد على أن هذه الرسوم قديمة وليس هناك أي تعديلات أو جديد فيها.