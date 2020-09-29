الوطنية للانتخابات تكشف حقيقة تأجيل انتخابات البرلمان

كشف رئيس الهيئة الوطنية بالانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، المستشار لاشين إبراهيم، عن حقيقة تأجيل انتخابات البرلمان، وذلك بعد ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد “لاشين” في بيان له أن الانتخابات سوف تنطلق وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة في 19 سبتمبر المقبل، مؤكداً أن ما تردد عن صدور حُكم من القضاء الإداري بتأجيلها أو وقفها عارٍ تماماً من الصحة.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الدولة الحكم في الطعون الانتخابية يوم الجمعة، كآخر موعد محدد للفصل في الطعون وفق جدول الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتلقت محاكم القضاء الإداري ما يزيد عن 100 طعن قابلين للزيادة على مستوى الجمهورية، على انتخابات مجلس النواب.

ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، على مدار ثلاثة أيام “الأربعاء والخميس والجمعة” الطعون القضائية، على انتخابات البرلمان، من المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض الانتخابات، وكذلك من أشخاص تطعن على إدراج أسماء بعض المرشحين، وكذلك على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

الجدير بالذكر أن اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر كان آخر موعد لإقامة الطعون أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة .

وتعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر المقبل، عقب إرسال الأحكام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعتها، ويكون يوم 7 من نفس الشهر آخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.

وأجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، 5 دعاوى مقامة بشأن انتخابات مجلس النواب، منها الدعوى المقامة من البرلماني السابق “محمد أنور السادات”، بوقف انتخابات مجلس النواب، وإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه، لجلسة الغد.