أخبار مصر

قرارات غير مسبوقة.. تأجيل سداد مستحقات الكهرباء والغاز والمياه لهذه الفئات

متابعات 365منذ 36 دقيقة
دقيقة واحدة
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته على اعتماد القرارات الصادرة في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، التي انعقدت بتاريخ 27/9/2020 بشأن مقترحات القطاع السياحي، والخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خلال الموسم السياحي الشتوي، وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر 2020، حتى 30 إبريل 2021، حيث تمت الموافقة على حزمة من القرارات غير المسبوقة.

وتضمنت تلك القرارات استمرار الإعفاء من رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل 2021، وانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعاملين بوزارة القوى العاملة من شهر إبريل حتى شهر ديسمبر 2020.

وتضمنت أيضاً الحوافز عن تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد مستحقات الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020 للشركات والمنشآت السياحية والفندقية.

وتضمن أيضاً القرارات تأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020.

كما تم تأجيل سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة فيروس كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير 2021.

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
متابعات 365منذ 36 دقيقة
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

صورة الحكومة تقرر استئناف أعمال البناء لمن سبق لهم الحصول على رخصة حتى 4 أدوار

الحكومة تقرر استئناف أعمال البناء لمن سبق لهم الحصول على رخصة حتى 4 أدوار

منذ يومين
صورة بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020

بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020

منذ 3 أيام
صورة الرئيس السيسي يوجه 36 رسالة جديدة للشعب المصري

الرئيس السيسي يوجه 36 رسالة جديدة للشعب المصري

منذ 3 أيام
صورة تعرف علي حقيقة فرض غرامات جديدة على المواطنين بأوراق الأحوال المدنية

تعرف علي حقيقة فرض غرامات جديدة على المواطنين بأوراق الأحوال المدنية

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى