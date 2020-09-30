قرارات غير مسبوقة.. تأجيل سداد مستحقات الكهرباء والغاز والمياه لهذه الفئات

أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته على اعتماد القرارات الصادرة في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، التي انعقدت بتاريخ 27/9/2020 بشأن مقترحات القطاع السياحي، والخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خلال الموسم السياحي الشتوي، وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر 2020، حتى 30 إبريل 2021، حيث تمت الموافقة على حزمة من القرارات غير المسبوقة.

وتضمنت تلك القرارات استمرار الإعفاء من رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل 2021، وانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعاملين بوزارة القوى العاملة من شهر إبريل حتى شهر ديسمبر 2020.

وتضمنت أيضاً الحوافز عن تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد مستحقات الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020 للشركات والمنشآت السياحية والفندقية.

وتضمن أيضاً القرارات تأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020.

كما تم تأجيل سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة فيروس كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير 2021.