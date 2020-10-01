خطة محكمة من محافظ القاهرة للتعامل مع سوء الأحوال الجوية الفترة القادمة

وضع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة خطة محكمة للغاية من أجل تعامل كافة المؤسسات والمسؤولين مع سوء الأحوال الجوية وموسم سقوط الأمطار خلال الأشهر القليلة القادمة أي في فصل الشتاء، وذلك من أجل تفادي تكرار السيناريوهات التي حدثت كلما حان موعد فصل الشتاء في السنوات الماضية.

وطالب اللواء خالد عبدالعال جميع الأجهزة المعنية إضافة إلى كافة رؤساء الأحياء في محافظة القاهرة بضرورة الاستعداد جيدًا للمرحلة القادمة التي ستشهد تغييرات كثيرة على صعيد الأحوال الجوية، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة وجود اتصال دائم بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبين كافة المسؤولين على مدار الساعة حتى يكون الجميع جاهزًا لأي طارئ يحدث.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن محافظ القاهرة طالب أيضًا اللجان المسؤولة عن الصرف الصحي والنظافة بضرورة العمل على تطهير كافة البالوعات المسؤولة عن صرف مياه الأمطار على مستوى جميع مناطق المحافظة، حيث يصل عدد هذه البالوعات إلى حوالي 18 ألف بالوعة.

وأشار أيضًا إلى أن هذه البالوعات لابد من تجربتها في الوقت الحالي وليس الانتظار لحين قدوم موسم سقوط الأمطار، حتى يتم التأكد من مدى صلاحيتها وخاصة بالنسبة إلى الشفاطات التي تعمل على سحب مياه الأمطار من الشوارع.

وأضاف اللواء خالد عبدالعال أن محطات الصرف الصحي لابد أن يتم العمل على رفع كفاءتها من خلال الصيانة الدورية لها، كما يجب أن تكون هناك عملية تنسيق وتواصل دائم مع وزارة الموارد المائية والري لمتابعة حالة مخرات السيول مع العمل على تطهير أي منها في حالة تكونت المخلفات عليها.

وأكد محافظ القاهرة أن المسؤولين عن الإنارة المركزية يتوجب عليهم مراجعة حالة جميع الأسلاك إضافة إلى الكابلات المكشوفة في الشوارع قبل حلول موعد موسم سقوط الأمطار، حتى لا تضطر شركات الكهرباء إلى قطع الكهرباء عن المواطنين أثناء تساقط السيول مثلما حدث تمامًا في السنوات القليلة الماضية التي كانت شاهدة على تساقط سيول غزيرة على العاصمة القاهرة.

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى أن فرق الطوارئ التابعة للأجهزة المعنية لابد أن تكون منتشرة في كافة أنحاء محافظة القاهرة على مدار الساعة، حتى تتم عملية تصريف المياه في أي منطقة متضررة بسبب شدة السيول عليها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التنسيق الدائم بين كافة الأجهزة المعنية في المحافظة هو السبيل الوحيد من أجل النجاح في مواجهة موسم سقوط الأمطار.

وحرص محافظ القاهرة على التأكيد على ضرورة الحفاظ على انتظام الحركة المرورية في جميع الشوارع الرئيسية أو حتى الجانبية في المحافظة، مطالبًا غرفة العمليات المركزية بسرعة الاستجابة لأي شكوى أو بلاغ صادر من المواطنين في أي مكان داخل محافظة القاهرة.

على صعيد متصل، شدد اللواء خالد عبدالعال على ضرورة رفع جميع المخلفات التي تتجمع بجانب بالوعات تصريف مياه الأمطار، حتى تتم عملية التصريف بصورة طبيعية دون أي عوائق على الإطلاق، مضيفًا أن دور عمالة النظافة التابعين لشركة الصرف الصحي سيكون في غاية الأهمية خلال تساقط السيول على المحافظة.

وفي الختام أكد محافظ القاهرة أن هيئة النقل العام يقع عليها دورًا في غاية الأهمية في حالة تعطل مترو الأنفاق بسبب كثرة السيول، من خلال توفير الأتوبيسات التابعة للهيئة من أجل العمل على نقل المواطنين إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن من أجل تفادي وقوع أي خسائر في الأرواح البشرية، مشيرًا إلى أن طريق يتعرض إلى سيول شديدة لابد من غلقه على الفور والعمل على توفير طرق بديلة للمواطنين ووسائل المواصلات.