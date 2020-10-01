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الأرصاد تحذر من طقس الجمعة.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة

متابعات 365منذ ساعتين
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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في بيان اليوم، إن يكون الطقس لطيف ليلاً على معظم الأنحاء، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشار الخبراء إلى وجود شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع رياح نشطة على بعض مناطق جنوب سيناء، وجنوب الصعيد وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة.

وحذر الخبراء من سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً بنسبة 30 % تقريباً على مناطق من جنوب الصعيد، بالإضافة إلى تأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

أما عن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر ، وعن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، مع رياح سطحية على كل منهما شمالية غربية.

وبالنسبه للرطوبة العظمى والصغرى، فتتراوح على القاهرة والوجه البحري بين (75 – 28)، وعلى السواحل الشمالية بين 85 – 45، وعلى شمال الصعيد بين 60 – 22، وعلى جنوب الصعيد بين 14 – 30.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى، على القاهرة بين 32– 23، والإسكندرية بين 29 – 24، وقنا بين 39- 25، والأقصر بين 40– 27، وأسوان بين 41 – 28.

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متابعات 365منذ ساعتين
دقيقة واحدة

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