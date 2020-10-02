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بيان رسمي من مجلس الوزراء لنفي 13 شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الجمعة بيانًا رسميًا نفى فيه 13 شائعة تم تداولها على مدار الأسبوع الماضي عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الهدف من وراء نشرها هو إثارة البلبلة والذعر في الشارع المصري وإشعال الفتنة بين الشعب والحكومة.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نفي كل هذه الشائعات جاء بعد التواصل مع كل جهة من الجهات المختصة المسؤولة في كافة أنحاء الجمهورية، مطالبًا في الوقت ذاته أبناء الشعب المصري بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة التي تهدف إلى هدم استقرار الدولة المصرية بسبب أطماع خارجية واضحة لجماعات الإخوان الإرهابية الممولة من النظامين القطري والتركي.
أبرز الشائعات التي نفاها مجلس الوزراء اليوم
- شائعة فرض رسوم على حقائب ركاب السكة الحديد / تواصل مجلس الوزراء مع وزارة النقل من أجل الاستفسار عن مدى صحة ذلك الخبر، وشددت وزارة النقل على أن ذلك الخبر ليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق نظرًا لأن جميع حقائب ركاب السكة الحديد لا يتم فرض عليها رسوم مالية مطلقًا مهما كان حجمها.
- شائعة فرض رسوم على امتحانات الإعدادية والثانوية العامة العام القادم / تواصل مجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم من أجل الاستفسار عن صحة الخبر، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن أداء الامتحانات سيكون مجانيًا لكافة المراحل التعليمية بغض النظر عن طريقة الامتحان سواء ورقي أو حتى إلكتروني.
- شائعة عودة الشيشة في المقاهي / نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذه الأنباء تمامًا، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار حظر الشيشة في المقاهي حتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا.
- شائعة إجبار المدارس الحكومية أولياء الأمور على دفع تبرعات لصندوق تحيا مصر / نفت وزارة التربية والتعليم تمامًا ذلك الخبر كما أكدت أن ذلك يشمل جميع الجهات التي يتم التبرع لها وليس فقط صندوق تحيا مصر.
- شائعة إلغاء الإعفاءات المقررة على الفئات المستثناة من الرسوم الدراسية / نفت وزارة التربية والتعليم تمامًا هذه الشائعة مؤكدة في الوقت ذاته أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية ملتزمة بتطبيق الإعفاءات المقررة.
- شائعة إلغاء قرار تنظيم مجموعات التقوية بالمدارس / نفت وزارة التربية والتعليم تمامًا هذه الشائعة مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مجموعات التقوية في المدارس مستمرة على أن تظل اختيارية للطلاب وليست إجبارية.
- شائعة تقنين أوضاع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في العاصمة الإدارية الجديدة / نفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة تمامًا هذه الأخبار كما أكدت أن عملية بيع الأراضي للمستثمرين تمت بطريقة قانونية.
- شائعة زيادة مصروفات الجامعات في العام الدراسي الجديد / نفت وزارة التعليم العالي تمامًا هذه الشائعة مؤكدة في الوقت ذاته أن مصروفات كافة الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية سوف تظل كما هي بهدف تخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور.
- شائعة وجود عجز في الأدوية داخل المستشفيات / نفت هيئة الدواء المصرية تمامًا هذه الشائعة مشددة على أن جميع أنواع الأدوية إضافة إلى كافة المستلزمات الطبية الأخرى متوفرة بمعدل عالي غير مسبوق في كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية.
- شائعة حكم قضائي يؤجل انتخابات مجلس النواب / نفت الهيئة الوطنية للانتخابات تأجيل انتخابات مجلس النواب على أن تقام في موعدها المعلن عنه سابقًا.
- شائعة وقف صرف منحة الإعانة للعاملين في قطاع السياحة / نفت وزارة القوى العاملة وقف صرف المنحة للعاملين في قطاع السياحة على أن تستمر عملية الصرف إلى غاية استعادة قطاع السياحة نشاطه من جديد.
- شائعة إغلاق باب التحويل إلى عدادات الكهرباء الكودية / نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة هذه الشائعة مؤكدة استمرار التحويل حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.