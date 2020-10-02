بيان رسمي من مجلس الوزراء لنفي 13 شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الجمعة بيانًا رسميًا نفى فيه 13 شائعة تم تداولها على مدار الأسبوع الماضي عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الهدف من وراء نشرها هو إثارة البلبلة والذعر في الشارع المصري وإشعال الفتنة بين الشعب والحكومة.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نفي كل هذه الشائعات جاء بعد التواصل مع كل جهة من الجهات المختصة المسؤولة في كافة أنحاء الجمهورية، مطالبًا في الوقت ذاته أبناء الشعب المصري بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة التي تهدف إلى هدم استقرار الدولة المصرية بسبب أطماع خارجية واضحة لجماعات الإخوان الإرهابية الممولة من النظامين القطري والتركي.

أبرز الشائعات التي نفاها مجلس الوزراء اليوم