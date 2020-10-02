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الأرصاد الجوية تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

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الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الأرصاد الجوية عن المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار خلال الـ 72 ساعة المقبلة، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة تصل رعدية أحيانا على بعض المناطق وخفيفة بمناطق أخرى.

ويرصد “مصر 365” خلال التقرير التالي أماكن سقوط الأمطار على مصر خلال الـ 72 ساعة المقبلة، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أماكن سقوط الأمطار يوم السبت 3 أكتوبر

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على جنوب الصعيد، قد يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يصاحبها رياح معتدلة.

أماكن سقوط الأمطار الأحد 4 أكتوبر

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها رياح معتدلة.

أماكن سقوط الأمطار الاثنين 5 أكتوبر

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة في بعض الأحيان.

وأوضح الخبراء أن هناك نشاطًا للرياح على بعض المناطق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، غدا السبت يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، بالإضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تسبب في ارباك العمليات الملاحية يومي الأحد والاثنين.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن طقس السبت، معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

وتنشط حركة الرياح على جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تنشط على جنوب الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وأيضا أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد يصاحبها إثارة للرمال والأتربة، وتكون الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.

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