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قرار جديد بشأن مهلة سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء

أحمد نجيبمنذ ساعتين
دقيقة واحدة
التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء

أعلن مصدر بوزارة التنمية المحلية، اليوم عن وجود قرار جديد صادر عن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، بشأن مد مهلة سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، اليوم السبت الموافق 3 اكتوبر 2020:

إنه تقرر مد مهلة سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء حتى 31 أكتوبر الجاري بعد أن كانت تنتهي المهلة يوم 30 سبتمبر الماضي.

وتابع المصدر تصريحاته حول القرار الجديد: يأتي ذلك لتتوافق نهاية مهلة سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع مع نهاية مهلة تقديم طلبات التصالح المحددة من قبل الحكومة بتاريخ 31 أكتوبر الجاري.

وتقدر رسوم جدية التصالح في المخالفات بنسبة 25% من قيمة المخالفة، وفرضتها الحكومة بعد رصد وجود توجه من جانب المواطنين للتقدم بطلبات التصالح دون وجود جدية في إتمام التصالح.

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أحمد نجيبمنذ ساعتين
دقيقة واحدة

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