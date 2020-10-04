الإسكان الاجتماعي يستعد لطرح 125 ألف وحدة سكنية بناءً على توجيهات الرئيس السيسي

أوضح مصدر مسؤول في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اليوم الأحد أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد إعلان الصندوق عن طرح 125 ألف وحدة سكنية على هامش الإعلان الرابع عشر التابع لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بهدف توفير الوحدات السكنية لكافة مواطني الشعب المصري.

وأكد المصدر أن الإعلان الرابع عشر الذي سيتم فيه طرح 125 ألف وحدة سكنية سوف تنقسم هذه الوحدات إلى 100 ألف وحدة سكنية خاصة بالإسكان الاجتماعي، فيما سوف يتم تخصيص 25 ألف وحدة سكنية خاصة بالإسكان المتوسط، وذلك بناءً على توجيهات فخامة الرئيس السيسي من أجل توفير الوحدات السكنية لجميع فئات المجتمع.

وأشار أيضًا إلى أن المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف تقوم بعرض هذه الوحدات السكنية المتواجدة في الإعلان الرابع عشر على مجلس الوزراء، حتى يتولى الأخير عملية اعتماد أسعار البيع إضافة إلى حدود الدخل، وذلك يشمل وحدات الإسكان الاجتماعي أو حتى وحدات الإسكان المتوسط.

وشدد المصدر على أن وحدات الإسكان الاجتماعي منتشرة في القاهرة الكبرى إضافة إلى العديد من المحافظات الأخرى، كما تم الموافقة على طرح أكثر من 3 آلاف وحدة خاصة بالإسكان الاجتماعي التي تبلغ مساحتها 75 متر في 10 مدن على النحو التالي:

مشتول السوق في محافظة الشرقية.

السماكين في محافظة الإسماعيلية.

بني مزار في محافظة المنيا.

المنشأة، إضافة إلى المراغة، وجهينة، وطهطا، وطما، ومدينة أخميم الجديدة في محافظة سوهاج.

مدينة قنا الجديدة في محافظة قنا.

وأضاف أيضًا أن المسؤولين التابعين لوزارة الإسكان قاموا بتفقد مشروع 262 عمارة إسكان اجتماعي المتواجد في مدينة حدائق أكتوبر ضمن المرحلة الثالثة التي يصل فيها عدد الوحدات السكنية إلى أكثر من 6 آلاف وحدة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل تفقدوا أيضًا مشروع 557 عمارة إسكان اجتماعي ضمن المرحلة الرابعة التي يصل فيها عدد الوحدات السكنية إلى أكثر من 13 ألف وحدة.

وأوضح المصدر أن المسؤولين تفقدوا أيضًا مشروع 645 عمارة إسكان اجتماعي الذي يصل فيه عدد الوحدات السكنية إلى أكثر من 15 ألف وحدة، وأخيرًا قاموا بتفقد مشروع 466 عمارة إسكان اجتماعي ضمن المرحلة الثانية التي يصل فيها عدد الوحدات السكنية إلى أكثر من 15 ألف وحدة.

ومن جانبها، حرصت المهندسة مي عبد الحميد على الإشادة بالمجهودات المبذولة من جانب العاملين في هذه المشروعات، بينما أثنى المهندس صلاح حسن على الجودة التي تم بها تشطيب هذه الوحدات السكنية، كما طالب الثنائي بضرورة تسليم جميع المواطنين الوحدات الخاصة بهم في الأوقات المحددة دون أي تأخير على الإطلاق تحت أي ظرف من الظروف.

ولم تكتف المهندسة مي عبد الحميد بذلك وحسب بل قامت أيضًا بتفقد مواقع عمارات الإسكان الاجتماعي التي لا تزال قيد الإنشاء في مدينة السادس من أكتوبر الجديدة، حتى تتابع بنفسها مراحل تسليم هذه الوحدات للمواطنين إضافة إلى التعرف على ما وصلت إليه هذه الوحدات من تقدم.

يذكر أن عدد الوحدات السكنية الجديدة في مدينة السادس من أكتوب الجديدة قد وصل إلى 135 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ويرجع ذلك العديد الكبير إلى الطلبات الكثيرة من جانب المواطنين على الوحدات السكنية في هذه المدينة على وجه التحديد.

وأشادت المهندسة مي عبد الحميد كثيرًا بالمواقع التي تم اختيارها في المدينة من أجل تنفيذ هذه العمارات الخاصة بالإسكان الاجتماعي، إضافة إلى التخطيط الجيد قبل البدء في تنفيذ أي منها مما يجعل الانتهاء منها يحدث دون أي عوائق أو تأخير على الإطلاق.