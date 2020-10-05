قطع المياه عن مدينة القاهرة الجديدة بالكامل اليوم بسبب كسر مفاجئ

استيقظ أهالي مدينة القاهرة الجديدة صباح اليوم الإثنين على وقع خبر مزعج للغاية تعود عليه الكثير من الناس طوال السنوات الماضية، ويتمثل ذلك الخبر في حدوث كسر مفاجئ في أحد خطوط المياه الرئيسية المغذية للمدينة مما أسفر بالتالي عن قطع المياه عن معظم أنحاء المدينة.

وأصدر جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بيانًا رسميًا خلال الساعات الماضية كشف فيه عن تفاصيل ذلك الكسر المفاجئ، إضافة إلى موعد عودة ضخ المياه مرة أخرى إلى كافة أنحاء المدينة.

وإليكم الآن نص البيان الصادر عن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة:

تنبيه هام للسادة قاطني مدينة القاهرة الجديدة، نظرًا لحدوث كسر مفاجئ صباح اليوم الإثنين الموافق 5 أكتوبر 2020 بالخط الناقل لمياه الشرب القادمة من مدينة العبور محطة رافع رقم 3، وقد قام الجهاز بتشغيل الخط البديل.

الأمر الذي تسبب في ضعف المياه وتصل إلى الانقطاع في الأماكن المرتفعة عن المناطق التالية: التجمع الخامس، التجمع الأول، الرحاب 1، التجمع الثالث “محليات الشباب”.

ومن المتوقع الانتهاء من الإصلاح وضخ المياه الساعة العاشرة مساء اليوم، ويوجد سيارات مياه تابعة للجهاز لسد إحتياجات المواطنين، برجاء الاتصال على رقم 15100 في حالة احتياج السيارة.

وأثار ذلك البيان حالة كبيرة من الغضب بين جميع ساكني مدينة القاهرة الجديدة، نظرًا لأن نفس ذلك الخط سبق وأن تعرض في الأسابيع الماضية إلى كسر مفاجئ أيضًا، وتم وقتها قطع المياه عن المدينة بشكل مفاجئ بنفس الطريقة التي حدثت اليوم، مما يؤكد بدوره على الإهمال وعدم الالتزام بالمسؤولية من جانب القائمين على عملية الإصلاح.

وحرص بعض المواطنين على الاستغاثة بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي من أجل سرعة التدخل من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة الدائمة التي يعاني منها سكان مدينة القاهرة الجديدة، بل ذهب البعض حتى إلى مطالبة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بضرورة معاقبة المسؤولين عن ضعف البنية التحتية لمدينة القاهرة الجديدة.

ويثق سكان مدينة القاهرة الجديدة بالكامل في الحكومة المصرية وخاصة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الأدوار البارزة والإصلاحات المميزة التي قام بها على مدار السنوات الماضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، إلا أن مدينة القاهرة الجديدة على وجه التحديد لا تزال في حاجة إلى تدخل عاجل من الحكومة المصرية في ظل معاناة السكان خلال السنوات العشرة الماضية من نفس المشاكل سواء على مستوى خدمات المياه أو حتى خدمات الكهرباء.

ولا يمكن أن يمر شهر على مدينة القاهرة الجديدة دون أن ينقطع عنها خدمات مياه الشرب أو خدمات الكهرباء، مما يؤكد بدوره على وجود خلل ما لدى الأجهزة المعنية القائمة على هذه الخدمات، مما يتسبب في انقطاعها بهذه الصورة المتكررة والمفاجئة في بعض الأحيان مثلما كان الحال اليوم الإثنين دون سابق إنذار.

وتعتبر مدينة القاهرة الجديدة واحدة من أهم المدن الجديدة التي تفتخر بها الدولة المصرية في ظل براعة التصميم للمنشآت السكنية التي تميز المدينة مثلما هو حال جميع المدن الجديدة الأخرى، ولكن سوء البنية التحتية للمدينة يجبر السكان على تحمل أخطاء لا يجب عليهم تحملها، لذا كان من الطبيعي أن يستغيث سكان المدينة بأعلى أجهزة الدولة المصرية التي تعمل دائمًا على حل مشاكل المواطنين بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ويأمل سكان مدينة القاهرة الجديدة أن تقوم الحكومة المصرية الرشيدة باتخاذ القرارات اللازمة من أجل القضاء نهائيًا على أذرع الفساد المتواجدة في المدينة، حتى لا يعاني الأهالي بهذه الطريقة في كل شهر تقريبًا.