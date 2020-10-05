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تعليق ناري من وزير الري الأسبق على إعلان إثيوبيا موعد بدء توليد الكهرباء

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سد النهضة
سد النهضة

قال وزير الري والموارد المائية الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” اليوم الإثنين، إن إعلان إثيوبيا بدء توليد الكهرباء من سد النهضة بعد 12 شهرا من الآن يعتبر رسالة للداخل الإثيوبي وللخارج بأن إثيوبيا لم تغير خططها الخاصة بـ ملئ سد النهضة.

بلطجة دولية

وأضاف وزير الري والموارد المائية الأسبق، أنه من المفترض أن يكون هناك رد رسمي من المجتمع الدولي بكافة أطيافه وليس فقط من مصر أو السودان لمنع حدوث أي تصعيد في المنطقة، لافتًا إلى أن ما يحدث من إثيوبيا هو بلطجة دولية.

وأشار “علام” إلى ضرورة وجود عقوبات دولية مباشرة على إثيوبيا في حال المضي قدما في ملء السد دون التوصل إلى اتفاق عن طريق مجلس الأمن الدولي أو الاتحاد الأفريقي، منوهًا إلى مخاوف من خطورة سد النهضة من الناحية الإنشائية وبدء إثيوبيا التخزين قبل التأكد من السلامة الإنشائية للسد.

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متابعات 365منذ ساعتين
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