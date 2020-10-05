يصل لـ 75%.. خفض جديد بأسعار التصالح في مخالفات البناء

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الإثنين الموافق 5 أكتوبر 2020، قرارًا بتخفيض قيمة أسعار التصالح في مخالفات البناء السكنية، وذلك تيسيرًا على المواطنين المتقدمين.

وأوضح “الغضبان”، خلال اجتماعه بالأجهزة المعنية اليوم، أنه تم خفض قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء السكنية للمتر المسطح.

وأضاف أنه تم خفض قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء السكنية للمتر المسطح بحي الشرق ومجلس مدينة بورفؤاد بنسبة 30%.

وأشار أنه تم خفض قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء السكنية للمتر المسطح بأحياء العرب والمناخ والزهور والضواحي بنسبة 40%.

وتم خفض قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء السكنية للمتر المسطح حي غرب وحي الجنوب بنسبة 75%.

وأكد “الغضبان” أن قرار خفض قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة، بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون.​