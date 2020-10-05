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تراجع جديد.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2020

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بيان إصابات ووفيات كورونا
بيان إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2020، وصرحت الوزارة عن خروج 43 متعافي من فيروس كورونا من مستشفيات العزل، وذلك بعد تمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في مصر إلى 97398 حالة حتى اليوم.

بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2020

صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للشئون الإعلامية عن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم، حيث قال أنه تم تسجيل 98 إصابة جديدة بكورونا ، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها وزارة الصحة، وفقًا لإرشادات الصحة العالمية، وأضاف أنه تم تسجيل 9 وفاة جديدة.

وقال “مجاهد” أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2020، هو 103781 حالة من ضمنهم 97398 حالة تم شفاؤها، و 5990 حالة وفاة.

وقال “مجاهد” أن “وزارة الصحة المصرية” قامت بتخصيص عدد من الوسائل لتسهيل التواصل والرد على استفسارات المواطنين بشأن “فيروس كورونا” والأمراض المعدية، ومنها الخط الساخن لوزارة الصحة “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”.

وأضاف “مجاهد” إن زوال أعراض كورونا لمدة 10 أيام من تاريخ الإصابة بالفيروس، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

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متابعات 365منذ ساعتين
دقيقة واحدة

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