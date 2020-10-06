أمطار رعدية وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء 7 اكتوبر ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2020، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على الوجه البحري والقاهرة، و شبورة مائية صباحا، مع رياح معتدلة.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية في بيان اليوم، أن الطقس يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بالاضافة إلى وجود شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار على جنوب سيناء، وشمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيانها اليوم إلى سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، ويكون الطقس لطيفا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الأربعاء

درجات الحرارة في القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

درجات الحرارة في الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20 درجة.

درجات الحرارة في مرسي مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة.

درجات الحرارة في سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة.

درجات الحرارة في قنا درجة الحرارة العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة.

درجات الحرارة فى أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.