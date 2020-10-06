بيان عاجل من النيابة العامة بشأن واقعة وفاة عويس الراوي

أعلنت النيابة العامة في بيان لها اليوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2020، أنها تباشر التحقيقات في واقعة وفاة عويس الراوي بالأقصر.

وقالت النيابة العاملة في بيانها إن والد المتوفى “عويس الراوي” نفى في التحقيقات وقوع أي اعتداء عليه من الضباط أو الأفراد القائمين على تنفيذ إذن “النيابة العامة” وذلك بعكس ما تداول كذبا من ادعاء وقوع هذا التعدي عليه.

وقالت النيابة أنها أذنت بضبط واحضار المتوفى وآخرين من ذويه لاستجوابهم فيما نسب إليهم من جرائم إرهابية على ضوء ما أسفرت عنه تحريات “قطاع الأمن الوطني”.

حيث أُخطرت “النيابة العامة” بوفاته بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة التي توجهت إلى مسكنه وذويه المطلوب ضبطهم نفاذًا لإذن “النيابة العامة”، وذلك بسلاح ناري آلي ضبط جوار جثمان المتهم بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن.

وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان “عويس الراوي” وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه قبل أن يتم دفنه، ثم استجوبت شقيقه الذي تمكنت الشرطة من ضبطه خلال تنفيذ الإذن، وكذا استجوبت ضابط الشرطة قائد المأمورية التي كلفت بتنفيذ إذن “النيابة العامة”، واستمعت لشهادة والد المتوفى.

وقالت النيابة في بيانها أنها تبينت من ذلك اختلاف أقوال ثلاثتهم حول ملابسات واقعة الوفاة، لذا آثرت “النيابة العامة” عدم الإفصاح في بيانها عن مؤدى أقوالهم حفظًا لسلامة التحقيقات حتى انتهائها، وضمانًا للوصول إلى الحقيقة.

كما أكدت النيابة العامة عدم صحة ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة حول ملابسات الواقعة.

وأهابت النيابة العامة بالجميع إلى الالتزام بما تصدره النيابة العامة وحدها دون غيرها بشأن تلك الواقعة وغيرها من الوقائع، وتجنب نشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي تضرُّ حتمًا بالسلم العام وتؤثر سلبًا على سلامة التحقيقات.