خطوات الحصول على منحة ال 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

فتحت وزارة القوى العاملة أبوابها من جديد للمصريين من العمالة غير المنتظمة انطلاقًا من اليوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2020، وذلك من أجل ضمان حصولهم على منحة ال 500 جنيه بشكل منتظم خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي 2020 بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وأكدت وزارة القوى العاملة أن منحة ال 500 جنيه المقرر منحها للعمالة غير المنتظمة في الأشهر الأخيرة من العام الحالي 2020 تشمل كلاً من العمالة غير المنتظمة التي سبق لها الحصول على هذه الحصول في الشهور الماضية التي انتشر فيها فيروس كورونا المستجد، أو حتى العمالة غير المنتظمة التي لم يسبق لها الحصول على هذه المنحة طوال الأشهر الماضية.

وأشارت أيضًا إلى أن المواطن المصري من العمالة غير المنتظمة يتوجب عليه الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة المتاح عبر شبكة الإنترنت حتى يكون قادرًا على الحصول على منحة ال500 التي أقرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تقديم يد العون للشباب المصري الذي فقد عمله بسبب جائحة كورونا، علمًا بأن موقع الوزارة متاح عبر الرابط التالي “موقع وزارة القوى العاملة“.

وشددت وزارة القوى العاملة أن أكثر من مليون و500 ألف مواطن مصري من العمالة غير المنتظمة قد استفادوا من منحة ال500 جنيه خلال الأشهر الماضية، على أن يكونوا قادرين أيضًا على الاستفادة من نفس المنحة في شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الحالي 2020، ولكن مع احتمالية زيادة عدد المستفيدين بعدما تم فتح الباب أمام كل مواطن لم يتمكن من تسجيل بياناته في الفترة الماضية.

وأضافت أيضًا أن كل مواطن مصري من العمالة غير المنتظمة الذي سبق له الاستفادة من هذه المنحة سوف تصله رسالة نصية عبر هاتفه الشخصي من رقم 2030، وفي هذه الرسالة سوف يطلب من المواطن تحديث البيانات الخاصة به عبر موقع وزارة القوى العاملة انطلاقًا من اليوم الخميس إلى غاية يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر القادم كحد أقصى، وفي حالة عدم تحديث البيانات لن يكون المواطن قادرًا على صرف المنحة.

على صعيد متصل، أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الحالي من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء من أجل دعم ومساندة جميع هذه الفئات المتضررة من الشباب التي فقدت وظائفها خلال أزمة فيروس كورونا.

يذكر أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شدد بنفسه خلال الأيام الماضية وذلك تحديدًا على هامش افتتاح أكبر معمل تكرير في قارة إفريقيا بمحافظة القليوبية على ضرورة استمرار الحكومة في صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجاري من أجل دعم الشباب بشتى الطرق الممكنة لحين توفر فرص عمل لهم بداية من مطلع العام القادم 2021.

وإليكم الآن خطوات الحصول على منحة ال 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة: