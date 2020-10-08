نصائح هامة من الصحة لحماية الطلاب من كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن مجموعة من النصائح الهامة لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة الدراسة.

الجديدر بالذكر أن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، قال إنَّ الدراسة سوف تنطلق يوم 17 أكتوبر بالمدارس والجامعات، بينما بدأت الدراسه في المدارس الدولية منذ 15 سبتمبر الماضي.

وأولت وزارة الصحة لولي الأمر عددًا من المهام قبل خروج الطالب من المنزل والتوجه إلى المدرسة وتشمل النصائح الأتية:

– أن يقوم الطالب بغسل اليدين بالماء والصابون قبل الخروج من المنزل والذهاب إلى المدرسة.

– يتم وضع الكمامة على وجه الطالب بشكل مناسب لمن هم فوق الـ12 عامًا.

– يعطي ولي الأمر للطالب الطعام والشراب الخاص به، مع مراعاة أن تكون مغلفة بشكل صحي وسليم والحرص على أن يتبع الطفل نظامًا غذائيًا صحيًا، ما يقوي الجهاز المناعي.

– التأكيد من طرف ولي الأمر على الطالب باستخدام الطعام والشراب الخاص به، وعدم الشراء من الباعة الجائلين.

– في حالة وجود أعراض مرضية، تنفسية أو ارتفاع درجة حرارة الطالب أو مخالطته لحالة كورونا ، لا يتم إرسال الطالب إلى المدرسة، و إخبار مشرف الباص أو المسؤولين بالمدرسة.

– يراعى تطهير الأيدي بمجرد النزول من الباص فورًا وقبل دخولهم إلى المدرسة.

-تفادي الزحام بالأطفال قدر الإمكان.

– الحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال تواجدهم داخل المدرسة.

– متابعة درجة حرارة الطالب وقياسها بشكل يومي، وفي حالة ارتفاع درجة الحرارة ينصح بعدم ذهابهم إلى المدرسة.

– التأكيد على الطالب بعدم مشاركة الأدوات الشخصية، بين الأطفال في الفصول.

– الحرص على توفير الأدوات الوقائية مع الطلاب عند الذهاب إلى المدرسة.