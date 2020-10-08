بعد انتهاء المهلة.. تعرف على عقوبات عدم التصالح في مخالفات البناء

ناشدت وزارة التنمية المحلية المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء، سرعة التوجه إلى الحي التابعين له، لتقديم طلبات التصالح قبل نهاية المدة المقررة بنهاية الشهر الجاري من أجل تقنين أوضاعهم.

وقال مصدر بالوزارة إن عقوبات عدم التصالح في مخالفات البناء قبل نهاية المدة المحددة، يصل لحد قطع المرافق والغرامة والإزالة، وهناك أصحاب مخالفات جسيمة، محبوسين حاليا على ذمة قضايا.

ولفت المصدر إلى أن التصالح فرصة لكل مواطن عنده مخالفة في البناء، باستثناء التجاوزات المحظور التصالح بشأنها، مثل التعدى على حرم نهر النيل، أو المواقع الأثرية، أو خط التنظيم أو إخلال بالسلامة الإنشائية.

وأضاف المصدر، أن من قدم طلب التصالح في مخالفات البناء ولم يسدد قيمة جدية التصالح، لن يعتد بطلبه، ومن يتخلف عن سداد قيمة التصالح أو الأقساط المحددة في مواعيدها، يعد طلب التصالح لاغيا في تلك الحالات.

وطالبت وزارة التنمية المحلية المحافظين بضرورة التيسير على المواطنين، خلال تقديم طلبات التصالح، وإزالة أى معوقات ومن ضمن تلك التوجيهات، قبول أى طلبات تصالح تقدم لحين البت فيها، واستيفاء المواطن المستندات المطلوبة لاحقا.

ووجهت الوزارة بضرورة الحد من التزاحم بالمراكز التكنولوجية بالأحياء، وزيادة عدد المنافذ والموظفين لتلقى طلبات التصالح، وسرعة إنجاز مصالح المواطنين، واستيعاب الكثافة الكبيرة لتوافد المواطنين، واستمرار تقديم كل التيسيرات الممكنة، والتسهيل على المواطنين الراغبين في التصالح، لتقنين أوضاعهم، وتقليل المدة الزمنية التى يقضيها المواطن، في تقديم طلب التصالح، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.