الحكومة تنفي 13 شائعة تم تداولها الأسبوع الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي

حرص مجلس الوزراء المصري اليوم الجمعة على نشر تقريره الأسبوعي الخاص برصد الشائعات التي تم تداولها على مدار الأسبوع بأكمله عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم توضيح حقيقة هذه الشائعات للمواطنين لمنع إثارة حالة من البلبلة بين أبناء الشعب المصري لأغراض خارجية مسمومة يبقى الهدف منها هو هدم كيان الدولة المصرية ونشر الفوضى وأعمال العنف في كافة أنحاء الوطن.

وتضمن تقرير اليوم الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفي 13 شائعة تم تداولها بكثرة من جانب بعض المغرضين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، مما جعل الكثير من المواطنين يقعون في فخ هذه الشائعات المغرضة.

وإليكم الآن تفاصيل أبرز هذه الشائعات التي نفاها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء:

اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة

نؤكد بأن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يغطي جميع المواطنين، وتتحمل فيه الدولة اشتراك غير القادرين، ويتم تطبيقه بالتشارك بين مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة، ونشدد على أن جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمنظومة تخضع لإشراف الوزارة.

خصم 10% من رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لصالح صندوق تحيا مصر

نؤكد التزام الدولة بصرف رواتب ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون توقيع أي خصومات أو استقطاعات لصالح صندوق تحيا مصر، ونشدد على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.

اقتصار الركوب المجاني والخصومات بوسائل النقل العام لمن يقل معاشه عن 2000 جنيه

نوضح أن الإعفاءات والخصومات التي تم إقرارها على وسائل النقل العام لا علاقة لها بقيمة كل المعاشات المستحقة للمواطنين، ونشير إلى أنه سيتم إعفاء المواطنين فوق ال70 عامًا من كافة الرسوم، فضلاً عن تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق ال60 عامًا.

تطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعي على العقارات التي لم يسبق تسجيلها

نؤكد أنه يتم تحصيل الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات السكنية التي تم تسجيلها منذ تطبيق القانون عام 2013 بأثر فوري وليس رجعي دون أي أعباء ضريبية عن السنوات السابقة لتطبيق القانون مع جواز تقسيط الضريبة المتأخرة على عدد أقساط يساوي سنوات التأخير.

تعارض قانون التصالح مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة

نؤكد أن العداد الكودي حق لأي مواطن طالما تقدم بطلب يتضمن الإجراءات والشروط اللازمة لتركيب العداد، ونشدد على أنه لن يتم رفع العداد الكودي عن المخالفين بعد إنهاء إجراءات التصالح، بل سيتم تغييره من كودي لمقنن من خلال تبديل رقم العداد على الكارت باسم المشترك صاحب أو مالك العقار.

صرف خبز غير صالح للاستهلاك الآدمي على البطاقات التموينية

نؤكد التزام كافة المخابز بإنتاج الخبز المدعم طبقًا للأوزان والمواصفات القياسية المطلوبة، ونشدد على شن حملات تفتيشية دورية على كافة المخابز على مستوى الجمهورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة.

ارتفاع أسعار الدواجن تزامنًا مع بدء تطبيق إجراءات التصدير

نؤكد أن أسعار الدواجن كما هي دون إقرار أي زيادات عليها، ونوضح أنه قد تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وتحقيق فائض إنتاجي يسمح بالتصدير، ونشير إلى شن حملات رقابية دورية على كافة الأسواق.

طرح أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي في المنافذ التموينية

نشدد على أن جميع السلع التموينية سواء المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية أو محال البقالة التموينية أو فروع جمعيتي بما فيها الأرز آمنة وسليمة تمامًا، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع.