تفاصيل لقاء الرئيس السيسي اليوم مع وزير خارجية العراق

شهد اليوم الإثنين استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للدكتور فؤاد محمد حسين وزير خارجية العراق، وذلك وسط حضور كلاً من الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير دولة العراق في القاهرة، إضافة إلى سامح شكري وزير الخارجية المصري.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية العراقي نقل في البداية رسالة التحية من جانب مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار أيضًا إلى أن هذه الرسالة تضمنت الإشادة بالروابط التاريخية الأخوية التي تجمع بين كلاً من مصر والعراق، كما أكدت أيضًا تقدير الدولة العراقية لكافة الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية من أجل دعم العراق وجميع قضاياه على كافة المستويات، على أمل تعزيز سبل التعاون مع الدولة المصرية سواء على المستوى الثنائي بين البلدين أو حتى على المستوى الثلاثي بالشراكة مع دولة الأردن.

وتطمح الدولة العراقية بكافة أركانها إلى الاستفادة من التجربة الناجحة التي تعيشها الدولة المصرية في الوقت الحالي على مستوى المشروعات التنموية، وذلك سواء فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية أو خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للدولة بشكل عام، على أمل نقل هذه التجربة إلى أراضي دولة العراق في المستقبل القريب.

وشدد السفير بسام راضي على أن وزير خارجية العراق أشاد كثيرًا بالدور البارز الذي تلعبه الدولة المصرية، من أجل دعم دولة العراق على كافة المستويات مما ساعد الدولة العراقية على تكوين عمق استراتيجي لها سواء على المستوى العربي والأفريقي أو حتى على المستوى العالمي، وحينها يتعلق الأمر بالتحديات المشتركة التي تواجهها البلدين مثل مكافحة الإرهاب إضافة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأضاف أيضًا أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استغل بدوره هذه الزيارة لوزير خارجية العراق، من أجل نقل التحية إلى برهم صالح الرئيس العراقي الحالي وأيضًا مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز سبل التعاون بين البلدين على كافة المستويات أو حتى على المستوى الثلاثي بالشراكة مع الجانب الأردني.

وأوضح السفير بسام راضي أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال حواره مع وزير خارجية العراق على أن موقف الدولة المصرية سيظل ثابتًا تجاه دعم الدولة العراقية حتى تتمكن الأخيرة من تعزيز دورها القومي العربي، كما أكد أيضًا أن الدولة المصرية سوف تدعم العراق خلال التحديات التي يواجهها سواء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب أو حتى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لضمان مستقبل أفضل للشعب العراقي.

وأكد أيضًا أن اللقاء بشكل عام بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين وزير خارجية العراق قد شهد تبادلاً للعديد من وجهات النظر بشأن عدة قضايا عربية أو حتى إقليمية التي تحظى باهتمام مشترك من الجانبين، كما اتفق الطرفان خلال ذلك الاجتماع على ضرورة التنسيق بشكل أكبر بين البلدين خلال المرحلة القادمة من أجل مواجهة كافة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.

يذكر أن أهم قضية تقلق المنطقة العربية بالكامل على مدار السنوات الماضية هي قضية الحرب على الإرهاب، حيث بات انتشار الجماعات الإرهابية مقلقًا إلى حد كبير في المنطقة العربية مؤخرًا مما أدى إلى سقوط دول مثل سوريا وليبيا في ذلك الفخ، وكادت أن تسقط فيه الدولة المصرية ولكن الشعب المصري العظيم انتفض قبل فوات الأوان في وجه الجماعة الإرهابية التي سيطرت على حكم مصر لمدة عام كامل مما ساعد على استقرار المنطقة العربية من جديد.