أخبار مصر

ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2020

متابعات 365منذ ساعة واحدة
دقيقة واحدة
إصابات ووفيات كورونا اليوم
بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2020، وصرحت الوزارة عن خروج 55 متعافي من فيروس كورونا من مستشفيات العزل، وذلك بعد تمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في مصر إلى 97743 حالة حتى اليوم.

بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2020

صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للشئون الإعلامية عن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم، حيث قال أنه تم تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا ، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها وزارة الصحة، وفقًا لإرشادات الصحة العالمية، وأضاف أنه تم تسجيل 10 وفاة جديدة.

وقال “مجاهد” أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2020، هو 104648 حالة من ضمنهم 97743 حالة تم شفاؤها، و 6062 حالة وفاة.

وقال “مجاهد” أن “وزارة الصحة المصرية” قامت بتخصيص عدد من الوسائل لتسهيل التواصل والرد على استفسارات المواطنين بشأن “فيروس كورونا” والأمراض المعدية، ومنها الخط الساخن لوزارة الصحة “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”.

وأضاف “مجاهد” إن زوال أعراض كورونا لمدة 10 أيام من تاريخ الإصابة بالفيروس، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
متابعات 365منذ ساعة واحدة
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

صورة رسائل قوية من الرئيس السيسي لمحافظ البنك المركزي ووزير المالية

رسائل قوية من الرئيس السيسي لمحافظ البنك المركزي ووزير المالية

منذ يوم واحد
صورة الرئيس السيسي يؤكد حاجة الدولة لإنفاق 40 تريليون جنيه لتوفير حياة كريمة للجميع

الرئيس السيسي يؤكد حاجة الدولة لإنفاق 40 تريليون جنيه لتوفير حياة كريمة للجميع

منذ يومين
صورة رئيس الوزراء يكشف دور برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال أزمة كورونا

رئيس الوزراء يكشف دور برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال أزمة كورونا

منذ يومين
صورة الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم السبت 10 أكتوبر 2020

الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم السبت 10 أكتوبر 2020

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى