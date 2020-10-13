تعرف على خطوات ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين إلكترونيًا

تعتبر بطاقة التموين واحدة من الأساسيات التي لا يمكن أن يتخلى عنها المواطن المصري البسيط، نظرًا إلى حجم الخدمات الكثيرة المقدمة له والتي يستطيع الاستفادة منها بواسطة بطاقة التموين، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تقديم كل الدعم الممكن للطبقات الفقيرة أو حتى الطبقات العاجزة عن تحمل أعباء الحياة بسبب غلاء أسعار بعض السلع في الأسواق المحلية.

وتقدم بطاقة التموين للمواطن المصري البسيط فرصة الحصول على السلع الأساسية بأسعار أقل من سعر السوق، كما يمكن الحصول أيضًا على بعض السلع المجانية المدعمة حتى لا يعاني المواطن بأي حال من الأحوال بسبب عدم قدرته على شراء الكثير من السلع المتوفرة في الأسواق لارتفاع أسعارها مقارنة مع وضعه الاجتماعي والمادي.

ويجب التأكيد على أن الحكومة المصرية كانت حريصة على نقل معظم خدمات التموين أي الراغبين في الحصول عليها من المصالح الحكومية إلى الوسائل الإلكترونية، وهو ما يعني أن أي مواطن يرغب في الاستفادة من خدمات التموين لابد عليه أن يقوم بزيارة الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية حتى يتمكن من الوصول إلى مبتغاه.

ويمكن عن طريق موقع بوابة مصر الرقمية الاستفادة من عدة خدمات تتمثل على النحو التالي:

إصدار بطاقة تموين جديدة، إصدار بدل تالف لبطاقة التموين، إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين، ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين، تفعيل بطاقة التموين، النقل من محافظة إلى أخرى، الفصل الاجتماعي.

وكان من المستحيل الاستفادة من أي خدمة من هذه الخدمات سابقًا، حيث كان المواطن المصري يضطر إلى الذهاب إلى المصالح الحكومة والانتظار لعدة ساعات طويلة في زحام شديد من أجل تلبية مطالبه، ولكن الحكومة المصرية الحالية قررت تخفيف العبء على المواطنين من خلال نقل كل هذه الخدمات إلى الوسائل الإلكترونية التي بات الجميع يعتمد عليها في الوقت الحالي.

خطوات ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين إلكترونيًا

يجب عليك أولاً زيارة الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية المتاح عبر الرابط التالي “بوابة مصر الرقمية“. بعد الدخول مباشرة على الموقع لابد من اختيار “خدمات التموين”. يجب بعدها الضغط على عبارة “ضم أفراد أسرتي”. تتمثل الخطوة التالية في الضغط على عبارة “إبدأ الخدمة”. بعدها سوف يظهر أمامك على الشاشة أسماء جميع الأفراد الذين سبق وأن قمت بضمهم على بطاقة التموين. يجب بعد ذلك الضغط على عبارة “المزيد من أفراد أسرتي من الدرجة الأولى”. بعدها مباشرة يتوجب عليك الاطلاع على كافة الشروط والأحكام. بعد الانتهاء من قراءة كل الشروط والأحكام، لابد أن تقوم بالضغط على عبارة “الموافقة على الشروط والأحكام”. يمكنك بعد ذلك من كتابة البيانات الخاصة بجميع الأفراد الذي ترغب في ضمهم على بطاقة التموين. بعد الانتهاء من كتابة البيانات يتم عرض هذه البيانات من جديد على الشاشة أمامك حتى تتأكد من صحتها مع إمكانية التعديل على أي نقطة. تتمثل الخطوة التالية في الضغط على عبارة “إرسال الطلب”، وسوف يظهر أمامك بعدها عبارة “تم إرسال الطلب بنجاح”. في الختام يمكنك تتبع حالة الطلب الخاص وإن أردت فعل ذلك يتوجب عليك الضغط على عبارة “تتبع الطلب”.

ومن المؤكد أن الأمر سيكون في غاية السهولة بالنسبة إلى جميع خدمات التموين الأخرى، حيث يعمل موقع بوابة مصر الرقمية بكفاءة عالية لا مثيل لها على الإطلاق على مدار 24 ساعة بصفة يومية دون حدوث أي أعطال فنية تمامًا بغض النظر عن عدد الزائرين للموقع، وهو ما يبرز بدوره دور وزارة الاتصالات في الاهتمام بذلك الموقع مثل جميع المواقع الحكومية الأخرى.