أسعار علب حلاوة المولد بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

يستعد الشعب المصري بأكمله للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر الحالي من العام الجاري 2020، حيث توافق هذه الذكرى تحديدًا يوم 29 أكتوبر المقبل، لذا بدأ الكل يترقب حلول ذلك اليوم بفارغ الصبر.

ويحتفل الشعب المصري كعادته بهذه المناسبة مثل جميع المناسبات الأخرى على مدار العام بأكمله، وتتسم مناسبة المولد النبوي الشريف بحلاوة المولد التي تتوفر في جميع محال الحلويات على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وبالتالي كان من الطبيعي أن نستعرض لكم في هذا المقال أسعار علب حلاوة المولد في أبرز المحال في مصر وخاصة في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا الذي كان له أثرًا سلبيًا على الأسعار بدون أدنى شك.

أسعار حلاوة المولد في حلواني العبد

يتوفر لديه علبة مولد بايتس ويصل سعرها إلى 155 جنيهًا وتحتوي على كل أصناف حلاوة المولد، كما يتوفر لديه علبة مولد “7” ويصل سعرها إلى 50 جنيهًا، وعلبة مولد “6” ويصل سعرها إلى 78 جنيهًا، وعلبة مولد “5” ويصل سعرها إلى 120 جنيهًا، وعلبة مولد “4” ويصل سعرها إلى 185 جنيهًا، وعلبة مولد “3” ويصل سعرها إلى 245 جنيهًا، وعلبة مولد “2” ويصل سعرها إلى 340 جنيهًا، وعلبة مولد “1” ويصل سعرها إلى 440 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد في حلواني ايتوال

يتوفر لديه علبة لوكس “10 قطع” ويصل سعرها إلى 35 جنيهًا، وعلبة لوكس “18 قطعة” ويصل سعرها إلى 70 جنيهًا، وعلبة لوكس “26 قطعة” ويصل سعرها إلى 115 جنيهًا، وعلبة لوكس “37 قطعة” ويصل سعرها إلى 170 جنيهًا، وعلبة لوكس “48 قطعة” ويصل سعرها إلى 230 جنيهًا، وعلبة إيليت “38 قطعة” ويصل سعرها إلى 285 جنيهًا، وعلبة إيليت “52 قطعة” ويصل سعرها إلى 420 جنيهًا، وعلبة إيليت “70 قطعة” ويصل سعرها إلى 530 جنيهًا.

ويتوفر لديه أيضًا تورتة المولد ويصل سعرها إلى 470 جنيهًا، وعلبة بريميوم “86 قطعة” ويصل سعرها إلى 900 جنيه، وعلبة الهرم الرابع ويصل سعرها إلى 750 جنيهًا، وعلبة الهرم الخامس ويصل سعرها إلى 950 جنيهًا، وكيس كنوز يصل سعره إلى 80 جنيهًا، وعلبة كنوز يصل سعرها إلى 400 جنيهًا، وعلبة خاصة دبل يصل سعرها إلى 55 جنيهًا، وعلبة خاصة تربيل يصل سعرها إلى 700 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد في محل مونجيني

يتوفر لديه علبة العمدة “122 قطعة” ويصل سعرها إلى 795 جنيهًا، وعلبة مواويل “76 قطعة” ويصل سعرها إلى 295 جنيهًا، وعلبة البلياتشو “62 قطعة” ويصل سعرها إلى 145 جنيهًا، وعلبة المهرجان “108 قطعة” ويصل سعرها إلى 485 جنيهًا، وعلبة عروسة وحصان “60 قطعة” ويصل سعرها إلى 195 جنيهًا، وعلبة حمص وحصان “54 قطعة” ويصل سعرها إلى 95 جنيهًا، وعلبة صندوق الدنيا “162 قطعة” ويصل سعرها إلى 1295 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد في حلواني سالي

يتوفر لديه علبة كيلو جرام يصل سعرها إلى 180 جنيهًا، وعلبة 2 كيلو جرام يصل سعرها إلى 350 جنيهًا، وعلبة 3 كيلو جرام يصل سعرها إلى 500 جنيهًا، وعلبة 4 كيلو جرام يصل سعرها إلى 800 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد في حلواني لابوار

يتوفر لديه علبة ميني يصل سعرها إلى 220 جنيهًا، وعلبة وسط كرتون يصل سعرها إلى 400 جنيهًا، وعلبة وسط صفيح يصل سعرها إلى 450 جنيهًا، وعلبة كبيرة يصل سعرها إلى 540 جنيهًا، وعلبة جامبو يصل سعرها إلى 750 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد في حلواني تسيباس

يتوفر لديه علبة “8 أصناف” ويصل سعرها إلى 40 جنيهًا، وعلبة “14 صنف” ويصل سعرها إلى 90 جنيهًا، وعلبة لوكس صغير يصل سعرها إلى 200 جنيهًا، وعلبة لوكس وسط يصل سعرها إلى 280 جنيهًا، وعلبة لوكس كبير يصل سعرها إلى 350 جنيهًا، وعلبة فاخر صغير يصل سعرها إلى 470 جنيهًا، وعلبة فاخر وسط يصل سعرها إلى 650 جنيهًا، وعلبة فاخر كبير يصل سعرها إلى 1050 جنيهًا، وعلبة حلاوة معسلة يصل سعرها إلى 220 جنيهًا، وعلبة مولد كاندي يصل سعرها إلى 40 جنيهًا.