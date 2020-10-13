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وزيرة الصحة تكشف موقف مصر من الحظر الكلي خلال الموجة الثانية لفيروس كورونا

متابعات 365منذ 44 دقيقة
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وزيرة الصحة والسكان
وزيرة الصحة والسكان

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى المنعقد بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن الوزارة خلال خطتها للموجة الثانية لفيروس كورونا تستبعد فيها الغلق الكامل.

وتابعت “زايد” أن وزارة الصحة ستكتفي بالغلق الجزئي فى الأماكن أو المناطق التى سيتم فى زيادة أعداد الإصابات بشكل مبالغ.

وقالت “زايد”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى مد يد العون لكل دول العالم فى جائحة فيروس كورونا وغيرها من الأزمات بداية من توجيهاته لزيارة الصين وإيطاليا وغيرها من الدول وكذلك إرسال المساعدات إلى دولة لبنان فى انفجار مرفأ لبنان وسيول السودان.

ووجهت وزيرة الصحة رسالة لأولياء الأمور تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، وقالت الوزيرة: “لابد من الاهتمام بالنظافة الشخصية وارتداء الكمامات والتطعيمات فى مواعيدها”.

وتابعت “العاملين بالمدارس تم تدريبهم للتعامل مع الطلاب وأزمة فيروس كورونا”، لافتة إلى تدشين الحملات التوعوية على منصات التواصل الاجتماعية لرفع درجة الوعى للطلاب وأولياء الأمور.

وقالت “زايد” إن مستشفيات وزارة الصحة مستعدة لموسم الشتاء لمجابهة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه تم تطوير وتأهيل 45 مستشفى صدر وحميات، ووجود 600 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية مستعدة للموجة الثانية، ومازال هناك تطوير وتدريب للأطقم الطبية على بروتوكولات علاج فيروس كورونا.

وتابعت “زايد” أن نجاح مكافحة فيروس كورونا ليس إدارة وزارة الصحة فقط، وإنما إدارة الدولة مجتمعة وتبنى القيادة السياسية لهذا الملف، مضيفة أن مصر مستعدة بكافة مستشفيات الصحة والجامعة والقوات المسلحة والقطاع المدنى لمكافحة فيروس كورونا.

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متابعات 365منذ 44 دقيقة
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