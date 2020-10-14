النقل العام تكشف عن شرط أساسي من أجل إعفاء كبار السن من رسوم المواصلات

حرصت هيئة النقل العام اليوم الأربعاء على الكشف عن الشرط الرئيسي الذي يضمن لكبار السن داخل الدولة المصرية الإعفاء من رسوم المواصلات التابعة للهيئة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الذي نجح في إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية على كافة المستويات على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأكد عماد عبد الجليل رئيس الإدارة الهندسية لشئون هيئة النقل العام خلال تصريحات تلفزيونية له اليوم عبر شاشة قناة “إكسترا نيوز” أن قرار إعفاء كبار السن من رسوم المواصلات سوف يتم تطبيقه على كافة حافلات هيئة النقل العام على مستوى الجمهورية بشرط أن يبرز المواطن أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة به للمحصل أو سائق الحافلة.

وأشار أيضًا إلى أن هيئة النقل العام قام بإصدار تعليمات مشددة على كافة الإدارات المركزية إضافة إلى مديرين الفروع بضرورة تنبيه كافة السائقين والمحصلين بشأن إعفاء كبار السن من رسوم المواصلات.

وشدد عماد عبد الجليل في حديثه على أن قرار الإعفاء الكامل من الرسوم سوف يتم تطبيقه على كل مواطن تخطى حاجز ال70 عامًا، أما بالنسبة إلى المواطن الذي تخطى حاجز ال60 عامًا سوف يحصل على خصم بقيمة 50% من قيمة تذكرة الحافلة التي يستقلها، وكل ذلك بشرط أن يبرز المواطن أصل بطاقة الرقم القومي للمحصل أو السائق بحسب نوع الحافلة.

وأضاف أيضًا أن امتلاك كل مواطن لأصل بطاقة الرقم القومي يعد أمرًا ضروريًا للغاية من أجل الاستفادة من خدمة إعفاء كبار السن من الرسوم التي تم إقرارها، ولكن في الوقت ذاته تم التنبيه على السائقين والمحصلين بمراعاة بعض الحالات التي يبدو عليها كبر السن والعجز دون أن يتوفر معها بطاقة الرقم القومي الخاصة بها لأي سبب من الأسباب.

وأوضح عماد عبد الجليل في تصريحاته أن هيئة النقل العام سوف تتعاقد في الفترة القادمة مع إحدى الشركات العالمية من أجل توريد حوالي 150 حافلة هيئة نقل عام، على أن تعمل جميع هذه الحافلات بالغاز الطبيعي كما ستكون مكيفة بالكامل من أجل خدمة المواطن المصري.

وأكد أيضًا أن هذه الحافلات الجديدة سوف يتم توزيعها في كافة أنحاء القاهرة الكبرى، أما سعر التذكرة الخاصة بها تصل إلى 10 جنيهات بالنسبة إلى أي مواطن أقل من 60 عامًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن أهم شيء يميز هذه الحافلات أنها صديقة للبيئة وتعتبر وسيلة مواصلات آمنة تمامًا.

وشدد عماد عبد الجليل أيضًا على أن هيئة النقل العام تسعى إلى تحويل جميع الحافلات التابعة للهيئة إلى العمل بالغاز الطبيعي عوضًا عن العمل بالسولار، مؤكدًا على أن هذه الخطوة لا تأتي فقط من أجل الحفاظ على البيئة وإنما من أجل توفير الأموال، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الهيئة سوف توفر حوالي مبلغ 10 آلاف جنيه شهريًا أي 120 ألف جنيه كل عام.

يذكر أن قرار إعفاء كبار السن من رسوم المواصلات الذي جاء بناءً على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد من القرارات التاريخية التي لن ينساها أبدًا أبناء الشعب المصري للنظام الحالي الذي يعمل على نيل رضا الشعب بأي وسيلة ممكنة على كافة المستويات.

ولا يعتبر ذلك القرار الأول من نوعه للحكومة المصرية الحالية، حيث سبق وأن تم اتخاذ العديد من القرارات التي تصب في صالح المواطن المصري، على أمل أن تواصل الحكومة العمل على اتخاذ مثل هذه القرارات خلال السنوات القادمة بهدف تخفيف العبء على المواطنين.