وزارة الإسكان تطرح 544 وحدة سكنية للإسكان المتوسط .. تعرف على التفاصيل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الأربعاء بصفة رسمية عن طرح 544 وحدة سكنية منتشرة في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن مشروع الإسكان المتوسط الذي يمكن حجز الوحدات من خلاله عبر نظام التقسيط من بوابة بنك التعمير والإسكان.

وأكدت وزارة الإسكان أن هذه الوحدات متاحة لعملية الحجز الفوري من الآن في كافة فروع بنك التعمير والإسكان المنتشرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، على أن يتم غلق باب الحجز مع حلول يوم 31 من شهر ديسمبر المقبل خلال العام الجاري 2020.

وأشارت أيضًا إلى أن هذه الوحدات السكنية ستكون متاحة في ثماني مدن جديدة داخل الدولة المصرية، وهي كلاً من القاهرة الجديدة، والشروق، والمنيا الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وغرب قنا، ودمياط الجديدة، وغرب أسيوط.

وشددت وزارة الإسكان على أن أسعار الوحدات تختلف بناءً على المساحة الخاصة بها، وتتمثل الأسعار على النحو التالي:

سعر الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 106 متر مربع في مدينة أكتوبر الجديدة يصل إلى مبلغ 676 ألف جنيه.

سعر الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 115 متر مربع في مدينة أكتوبر الجديدة يصل إلى مبلغ 733 ألف جنيه.

سعر الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 106 متر مربع في مدينة القاهرة الجديدة يصل إلى مبلغ 811 ألف جنيه.

سعر الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 115 متر مربع في مدينة القاهرة الجديدة يصل إلى مبلغ 880 ألف جنيه.

سعر الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 106 متر مربع في مدينة المنيا الجديدة يصل إلى مبلغ 360 ألف جنيه.

سعر الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 106 متر مربع في مدينة غرب أسيوط يصل إلى مبلغ 368 ألف جنيه.

سعر الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 115 متر مربع في مدينة غرب أسيوط يصل إلى مبلغ 395 ألف جنيه.

يذكر أن المواطن الذي يرغب في حجز أي وحدة سكنية من هذه الوحدات المعروضة لابد عليه أن يتوجه أولاً إلى إحدى فروع بنك التعمير والإسكان، ثم دفع مبلغ 500 جنيه من أجل الحصول على كراسة الشروط، وبعد ذلك مباشرة لابد من دفع مبلغ 70 ألف جنيه الذي يعتبر بمثابة “جدية الحجز” مع العلم بأن ذلك المبلغ يتم دفعه أثناء التقدم باستمارة الحجز.

وتتمثل الخطوة التالية في سداد نسبة 20% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية إضافة إلى نسبة 1% مصاريف إدارية وأيضًا نسبة 0.5% مجلس أمناء وذلك خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ التخصيص.

وبعد ذلك يتوجب على المواطن أن يبدأ في سداد بقية قيمة الوحدة التي تصل إلى 80% من القيمة الإجمالية، وذلك من خلال سداد نسبة 10% أثناء الاستلام، ومن ثم سداد النسبة المتبقية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات أو خمسة أو حتى سبعة مع زيادة قيمة الفائدة في حالة زادت قيمة الأقساط عن ثلاث سنوات.

ومن الممكن أن يؤجل المالك قيمة القسط الأول إلى غاية الشهر الثالث من موعد استلامه الوحدة الخاصة به، علمًا بأنه من الممكن التعامل بنظام التمويل العقاري وفقًا للمبادرة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري في وقت سابق، ولكن بشرط ألا يكون المتقدم قد سبق له حجز وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك يشمل أيضًا زوجة المتقدم أو حتى أولاده.

ومن المؤكد أن آلاف المواطنين سوف يباشروا عملية حجز هذه الوحدات السكنية المعروضة، وخاصة لأن أسبقية الحجز تبقى هي الفاصل من أجل ضمان حصول أي مواطن على الوحدة السكنية التي يرغب فيها، علمًا بأن وزارة الإسكان سوف تستمر في عملية طرح المزيد من الوحدات خلال السنوات القليلة القادمة.