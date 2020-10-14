جميع قرارات مجلس الوزراء على هامش اجتماعه الأسبوعي اليوم

شهد اليوم الأربعاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وسط حضور جميع الوزراء الآخرين، وتم في ذلك الاجتماع اتخاذ العديد من القرارات الحكومية الهامة للغاية ولعل أبرزها كان القرار المتعلق بطرح وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وكان الاجتماع شاهدًا أيضًا على الموافقة على العديد من القرارات الأخرى الهامة للغاية على مستوى عدة قطاعات، مثل القرارات التي تضمنت تخصيص بعض قطع الأراضي المملوكة للدولة المصرية ملكية خاصة وغيرها من الأمور الأخرى التي سنتعرف عليها في هذا المقال.

نص بيان مجلس الوزراء بعد نهاية اجتماع اليوم

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تعديل شروط برنامج الإسكان الاجتماعي سواء بالنسبة إلى محدودي الدخل أو حتى متوسطي الدخل، وفي ضوء ذلك وافق المجلس على الإعلان الذي يتضمن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والتي تصل المساحات الخاصة بها إلى 75 متر مربع إضافة إلى 90 متر مربع بناءً على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طالب فيها الحكومة ببناء 250 ألف وحدة سكنية ضمن الإجراءات الاقتصادية للدولة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتي تتواجد تحديدًا بالقرب من عرب أبو ساعد التابعة لمركز الصف في محافظة الجيزة حتى تقام عليها منطقة صناعية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة المصرية ملكية خاصة، والتي تتواجد تحديدًا بالقرب من محافظة بني سويف وتصل مساحتها إلى 16.92 فدان، حتى تقام عليها محطة ضواغط للغاز الطبيعي من أجل رفع كفاءة وزيادة بالشبكة في نطاق المحافظة، على أن يتم ذلك تحت إشراف وزارة البترول والثروة المعدنية.

وافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون رقم 149 لسنة 2019، على أن يتم التوافق بين الوزارات المعنية بشأن بعض البنود لإقرار اللائحة بصورة نهائية في الاجتماع القادم.

وافق مجلس الوزراء بشكل نهائي على مبادرة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الخاصة بتأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على القروض الممنوحة لمصر لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2020 إلى غاية 30 يونيو 2021 من أجل المساهمة في تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط بشأن زيادة حصتها في شركة “دمياط للأثاث” كدفعة ثالثة وأخيرة بواقع مبلغ 50.41 مليون جنيه، حتى تكون المحافظة قادرة على سداد التزاماتها في رأس مال الشركة، كما أحيط المجلس بقبول طلب عدد من المواطنين سداد المديونية المستحقة عن بعض قطع الأراضي السابق بيعها لهم بالمزاد العلني بمدينة رأس البر والمسحوبة منهم لعدم استكمال سداد المديونية وذلك في إطار تقنين أوضاعهم.

وافق مجلس الوزراء على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حتى يتم القيام بتصنيع وإصلاح عربات السكك الحديدية إضافة إلى إحلالها وتجديدها بهدف توطين هذه الصناعة، وذلك من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمي للمنتج النهائي، والتنويه في ضوء ذلك لقيام وزارة النقل بتحديد كافة الإحتياجات الخاصة بها من الوحدات المتحركة التي تتضمن عربات السكك الحديدية.