الأرصاد تحذر من ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة خلال ال48 ساعة القادمة

حرصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على تحذير المواطنين على مستوى جميع محافظات الجمهورية من حالة الطقس التي سوف تشهدها الدولة المصرية خلال اليومين القادمين، وذلك يشمل يوم غدًا الجمعة إضافة إلى يوم السبت الذي يليه مباشرة الموافق 17 أكتوبر 2020.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس خلال ال48 ساعة القادمة داخل مصر لن تكون مستقرة كما كان الحال تمامًا على مدار الأسابيع الماضية، علمًا بأن ذلك الأمر يعد طبيعيًا ويحدث في كل سنة في الفترة التي تفصل ما بين فصل الصيف وبين فصل الشتاء الذي بات على الأبواب.

وأشارت أيضًا إلى أن درجات الحرارة سوف ترتفع بشدة على الكثير من المناطق على مستوى الجمهورية، وهو نفس الوضع أيضًا بالنسبة إلى درجة الرطوبة التي ستكون قاسية جدًا في بعض الأماكن، وذلك بعكس ما كان عليه الوضع في الأيام القليلة الماضية التي انخفضت فيها درجات الحرارة بشكل ملحوظ وكان الجو بادرًا في الكثير من الأحيان.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن السواحل الشمالية سوف يكون الطقس فيها معتدلاً نوعًا ما خلال ساعات النهار في اليومين المقبلين مقارنة بمناطق أخرى مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري إضافة إلى شمال الصعيد التي سوف يكون فيها الطقس حارًا خلال نفس الفترة، أما جنوب الصعيد سوف يكون الطقس شديد الحرارة طوال ساعات النهار.

وأضافت أيضًا أن درجات القاهرة على مناطق القاهرة الكبرى إضافة إلى الوجه البحري في اليومين القادمين سوف تصل إلى 35 درجة مئوية، فيما تصل درجات الحرارة على مناطق السواحل الشمالية إلى 31 درجة مئوية، كما تصل درجات الحرارة على جنوب سيناء إلى 35 درجة مئوية، بينما تصل درجات الحرارة على مناطق شمال الصعيد إلى 36 درجة مئوية، وأخيرًا تصل درجات الحرارة على مناطق جنوب الصعيد إلى 40 درجة مئوية، وذلك بالنسبة إلى العظمى فيما تنكسر الموجة الحارة طوال ساعات الليل على كافة الأنحاء بدون استثناء.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة إضافة إلى يوم السبت ستشهد تكون الشبورة المائية على كافة الأنحاء مع اختلاف كثافتها على أن تختفي تمامًا بدءً من الساعة السابعة صباحًا، ومن المتوقع أن تكون هذه الشبورة ذات كثافة عالية على كافة مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، إضافة إلى كل مناطق السواحل الشمالية ووسط سيناء وأيضًا شمال الصعيد، مما يجبر سائقي المركبات والسيارات على توخي الحذر أثناء القيادة.

وأكدت أيضًا أن حركة الرياح سوف تكون معتدلة بشكل عام على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ولكن مع احتمالية أن تكون نشطة في بعض الأحيان على مناطق القاهرة الكبرى إضافة إلى خليج السويس والبحر الأحمر وأيضًا بعض المناطق القليلة في شمال الصعيد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن أبرز ما يجب الانتباه له خلال اليومين المقبلين من جانب المواطنين هي نسبة الرطوبة العالية جدًا في الكثير من مناطق الجمهورية، حيث تصل نسبة الرطوبة في مناطق القاهرة الكبرى إلى 75%، فيما تصل نسبة الرطوبة في مناطق السواحل الشمالية إلى 80%، كما تصل نسبة الرطوبة في مناطق شمال الصعيد إلى 50%، بينما تعتبر مناطق جنوب الصعيد هي أقل المناطق التي سوف تتأثر بنسبة الرطوبة التي تصل فيها إلى 30% فقط لا غير.

يذكر أن كافة الجهات المعنية داخل الدولة المصرية تستعد بكل ما لديها من قوة من أجل مواجهة فصل الشتاء وموسم تساقط الأمطار وخاصة السيول التي تشكل دائمًا عبئًا كبيرًا على الجميع داخل مصر في كل عام.