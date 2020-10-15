استقرار أسعار الخضار والفواكه في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس

شهد سوق العبور مع بداية تعاملات اليوم الخميس استقرارًا واضحًا في أسعار الخضار والفواكه بشكل عام كما كان عليه الحال خلال تعاملات يوم أمس الأربعاء، وذلك بناءً على ما أعلن عنه الموقع الرسمي لسوق العبور المتاح عبر شبكة الإنترنت.

ويعتبر سوق العبور بمثابة الوجهة الرئيسية التي يلجأ لها تجار الخضار والفواكه في معظم أنحاء القاهرة الكبرى، نظرًا لأن عملية البيع فيها تتم بسعر الجملة مما يعني إمكانية شراء التاجر للخضار والفواكه بأسعار منخفضة ثم بيعها في المحل الخاص به بسعر مرتفع نوعًا ما حتى يستطيع تحقيق هامش ربح من وراء المنتجات المتوفرة لديه.

ويجب الإشارة إلى أن سوق العبور تتوفر فيه أجود أنواع الخضار والفواكه، ولا يعني انخفاض السعر أن المنتجات ستكون ذات مستوى رديء أو حتى غير جيد مثلما رددت الكثير من الشائعات في الآونة الأخيرة، علمًا بأن الكثير من المواطنين بات يتوجه مباشرة إلى سوق العبور من أجل شراء الخضار والفواكه بسعر الجملة عوضًا عن الشراء من التجار الذين يعرضون المنتجات بأسعار مبالغ فيها في بعض المناطق.

أسعار الخضار والفواكه في سوق العبور اليوم الخميس

الطماطم، يتراوح سعر الكيلو بين 2 جنيه إلى غاية 4.5 جنيه.

البطاطس، يتراوح سعر الكيلو بين 1.75 جنيه إلى غاية 2.75 جنيه.

الكوسة، يتراوح سعر الكيلو بين 3 جنيهات إلى غاية 4 جنيهات.

البصل، يتراوح سعر الكيلو بين 3 جنيهات إلى غاية 4.5 جنيه.

الباذنجان البلدي، يتراوح سعر الكيلو بين 2 جنيه إلى غاية 4 جنيهات.

الفاصوليا، يتراوح سعر الكيلو بين 7 جنيهات إلى غاية 11 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي، يتراوح سعر الكيلو بين 4 جنيهات إلى غاية 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي، يتراوح سعر الكيلو بين 3 جنيهات إلى غاية 7 جنيهات.

الخيار البلدي، يتراوح سعر الكيلو بين 3 جنيهات إلى غاية 4 جنيهات.

الملوخية، يتراوح سعر الكيلو بين 2 جنيه إلى غاية 3 جنيهات.

البرتقال البلدي، يتراوح سعر الكيلو بين 5 جنيهات إلى غاية 9 جنيهات.

البامية، يتراوح سعر الكيلو بين 12 جنيهًا إلى غاية 18 جنيهًا.

الليمون البلدي، يتراوح سعر الكيلو بين 2 جنيه إلى غاية 6 جنيهات.

البرتقال السكري، يتراوح سعر الكيلو بين 6 جنيهات إلى غاية 10 جنيهات.

البلح الزغلول، يتراوح سعر الكيلو بين 3 جنيهات إلى غاية 6 جنيهات.

البلح السماني، يتراوح سعر الكيلو بين 3 جنيهات إلى غاية 5 جنيهات.

التين البرشومي، يتراوح سعر الكيلو بين 6 جنيهات إلى غاية 9 جنيهات.

البلح الرملي، يتراوح سعر الكيلو بين 6 جنيهات إلى غاية 9 جنيهات.

الرمان، يتراوح سعر الكيلو بين 3 جنيهات إلى غاية 4 جنيهات.

الجوافة، يتراوح سعر الكيلو بين 3 جنيهات إلى غاية 6 جنيهات.

المانجو العويس، يتراوح سعر الكيلو بين 20 جنيهًا إلى غاية 45 جنيهًا.

البطيخ، يتراوح سعر الكيلو بين 12 جنيهًا إلى غاية 18 جنيهًا.

وتؤكد كل الأسعار السابقة التي ذكرناها لكم أن سوق العبور يعد من أفضل الأماكن على الإطلاق التي يمكن شراء الخضار والفواكه من خلالها بعيدًا عن كل الأسواق الأخرى المنتشرة داخل القاهرة الكبرى، والتي دائمًا ما تكون أسعارها باهظة على الكثير من المواطنين مما يجعلهم عاجزين عن شراء هذه اللوازم الأساسية التي لا يمكن أن يستغنى عنها أي بيت مصري على الإطلاق.

ويجب التأكيد على أن جميع هذه الأسعار تخضع إلى الرقابة الدائمة من جانب الدولة المصرية، حتى لا يتم زيادة السعر على المواطنين بشكل مبالغ فيه، وهو الأمر الذي يفعله بعض التجار بدون ضمير ويكون الهدف الرئيسي له فقط هو جني الأموال الطائلة على حساب البسطاء الذين لا يكون أمامهم أي طريق آخر سوى الشراء بالسعر العالي مع تقليل الكميات التي يكونوا في حاجة لها.