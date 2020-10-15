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اختفاء القمر.. معهد الفلك يكشف عن ظاهرة تحدث في سماء العالم غدا

متابعات 365منذ 24 دقيقة
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القمر

كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية السابق، الدكتور أشرف تادرس، عن حدوث ظاهرة فلكية تشهدها سماء العالم غدا الجمعة الموافق 16 أكتوبر الجاري.

وأوضح أن الظاهرة تتمثل في القمر الجديد أو المحاق وفي هذا الوقت القمر لن يكون مرئيا في السماء طوال الليل، وأن هذا التوقيت هو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجسام الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكويكبات والنجوم الخافتة.

وأكد “تادرس” أن الظاهرة ليست لها أي أضرار على نشاط الإنسان بصفة عامة على الأرض، ويتابعها هواة الفلك والمهتمين برصد السماء لروعة المنظر وأخذ صور احترافية لها.

ويشهد العالم حوالي 15 ظاهرة فلكية خلال شهر أكتوبر الجاري، بدأت باكتمال بدر القمر وتنتهي بمقابلة الكوكب الأزرق مع الشمس.

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متابعات 365منذ 24 دقيقة
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