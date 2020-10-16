وزارة الإسكان تكشف عن تفاصيل طرح 125 ألف وحدة سكنية جديدة لكافة الفئات

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الجمعة عن تفاصيل طرح 125 ألف وحدة سكنية جديدة لكافة فئات الشعب المصري وخاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية من أجل توفير وحدة سكنية لكل مواطن في الدولة المصرية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة تستعد لطرح 125 ألف وحدة سكنية جديدة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي خلال المرحلة القادمة، وذلك على مستوى 14 مدينة جديدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأشار أيضًا إلى أن هذه الوحدات السكنية الجديدة سوف يتم تسليمها إلى المواطنين خلال فترة يصل الحد الأقصى لها إلى غاية 36 شهرًا فقط لا غير، على أن يتم فتح باب الحجز لجميع هذه الوحدات انطلاقًا من مطلع شهر نوفمبر المقبل من العام الحالي 2020 وذلك على النحو التالي:

المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط بداية من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020 إلى غاية يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020.

المواطنين بشكل عام بداية من يوم الإثنين الموافق 9 نوفمبر 2020 إلى غاية يوم الإثنين الموافق 7 ديسمبر 2020.

وشدد الدكتور عاصم الجزار في حديثه على أن هذه الوحدات السكنية سوف تكون متاحة لكافة فئات المجتمع سواء من متوسطي الدخل أو حتى محدودي الدخل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالب وزارة الإسكان بتوفير السكن المناسب لكل مواطن مصري بغض النظر عن الشريحة التي يتواجد بها حتى يستطيع كل مواطن امتلاك السكن الخاص به.

وأضاف أيضًا أن الدولة المصرية تتحمل دعمًا غير مباشر تتراوح قيمته من 210 ألف جنيه إلى غاية 280 ألف جنيه من قيمة كل وحدة سكنية، وذلك بالنسبة إلى الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين من محدودي الدخل، أما صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتحمل دعمًا نقديًا بشكل مباشر تتراوح قيمته بين 50 ألف جنيه إلى غاية 60 ألف جنيه وذلك بناءً على مستوى دخل المواطن ويتم خصمه من سعر بيع الوحدة.

على صعيد متصل، أوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن لأي مواطن شراء كراسة الشروط التي تحتوي على استمارة حجز الوحدات السكنية عبر أي مكتب بريد مميكن من المكاتب المنتشرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكدت أيضًا أن صندوق الإسكان الاجتماعي سوف يطرح 100 ألف وحدة سكنية بالنسبة إلى محدودي الدخل على مستوى 10 مدن مختلفة، وهي كلاً من حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة، 15 مايو، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، العاشر من رمضان، مدينة المنيا الجديدة، السادات، أسوان الجديدة، ملوي الجديدة.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن هذه الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل لا يمكن أن يتم شرائها إلا عبر نظام التمويل العقاري وليس من خلال الدفع نقدًا، حيث يصل سعر العائد إلى 7% سنويًا ويتم سداد الأقساط على مدار 20 عامًا، أما الحد الأقصى لقيمة القسط الشهري لابد ألا يتجاوز نسبة 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن.

وشددت أيضًا على أن المتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية لابد أن يكون حاملاً للجنسية المصرية كما يجب أن يكون شخصًا طبيعيًا، أما السن من الضروري أن يتراوح بين 21 عامًا إلى غاية 50 عامًا، فيما يجب أن يصل الحد الأدنى لقيمة الراتب الشهري إلى مبلغ 1500 جنيه ولا يزيد صافي الدخل السنوي الخاص به عن مبلغ 72 ألف جنيه أي ما يعادل مبلغ 6 آلاف جنيه شهريًا بالنسبة إلى المتزوج، أو مبلغ 54 ألف جنيه أي ما يعادل مبلغ 4500 جنيه شهريًا بالنسبة إلى العازب.