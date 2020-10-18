وزارة الإسكان تعلن طرح وحدات سكنية جديدة بمقدم يصل ل15.5 ألف جنيه فقط
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استعدادها لطرح وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل من أبناء الشعب المصري، وذلك بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في إطار تنفيذ مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية من أجل توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري.
وأكدت وزارة الإسكان أن كراسة الشروط لهذه الوحدات السكنية التي يصل عددها إلى 100 ألف وحدة سكنية سوف يتم البدء في طرحها انطلاقًا من مطلع شهر نوفمبر المقبل من العام الحالي 2020، وذلك تحديدًا على النحو التالي:
- يتم طرح كراسة الشروط يوم 1 نوفمبر 2020 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- يتم طرح كراسة الشروط يوم 8 نوفمبر 2020 لجميع المواطنين بشكل عام.
وأشارت أيضًا إلى أن كراسة الشروط يمكن شراؤها من أي مكتب بريد مميكن من المكاتب المنتشرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ولكن بشرط أن يتم شراء الكراسة من مكتب البريد المتواجد في نفس المدينة أو المحافظة المطروح بها هذه الوحدات السكنية على وجه التحديد.
وشددت وزارة الإسكان على أن مساحة هذه الوحدات تصل إلى 75 متر مربع وتلك يصل سعرها الإجمالي إلى 244 ألف جنيه للوحدة السكنية الواحدة، كما يتوفر أيضًا وحدات تصل مساحتها إلى 90 متر مربع وتلك يصل سعرها الإجمالي إلى 310 ألف جنيه للوحدة السكنية الواحدة.
وأضافت أيضًا أن هذه الوحدات السكنية متاحة في المناطق التالية: حدائق اكتوبر، حدائق العاصمة، مدينة 15 مايو، مدينة أكتوبر الجديدة، مدينة العبور الجديدة، العاشر من رمضان، مدينة المنيا الجديدة، مدينة السادات، مدينة أسوان الجديدة، مدينة ملوي الجديدة، مدينة سوهاج الجديدة، مدينة قنا الجديدة.
وأوضحت وزارة الإسكان أن هذه الوحدات السكنية لا يستطيع أي مواطن شراؤها نقدًا أي “كاش”، حيث حجزها فقط بنظام التمويل العقاري على مدار 20 سنة بفائدة تصل إلى 7% متناقضة إلى غاية أن يتم سداد قيمة الوحدة بالكامل.
طريقة سداد قيمة الوحدة السكنية التي تصل مساحتها إلى 90 متر مربع
- يجب على المواطن أولاً أن يقوم بتسديد مبلغ 15.5 ألف جنيه “جدية الحجز”، ثم يقوم بسداد مبلغ مائة جنيه فقط لا غير مقابل الحصول على كراسة الشروط من مكتب البريد، وأيضًا مبلغ 350 جنيه مصاريف إدارية لا يتم ردها للمواطن حتى في حالة عدم تملك الوحدة المراد امتلاكها.
- تعلن وزارة الإسكان بعد ذلك أسماء المواطنين المستوفيين للشروط، وانطلاقًا من يوم 1 أبريل 2021 يبدأ المواطن في سداد 12 قسطًا على أقساط ربع سنوية، وتصل قيمة القسط الواحد إلى مبلغ 2600 جنيه، ومع نهاية مدة هذه الأقساط يكون المواطن قد دفع مبلغ 31200 جنيه بجانب مبلغ جدية الحجز الذي دفعه في البداية.
- بعد مرور ثلاث سنوات من الآن تبدأ عملية الاستعلام الميداني إضافة إلى الائتماني من جانب وزارة الإسكان، حتى يتم تحديد قيمة دفعة الاستلام والتي تصل تقريبًا إلى مبلغ 50 ألف جنيه في المتوسط، علمًا بأن هذه القيمة سوف تختلف من مواطن إلى آخر بناءً على قيمة الراتب الشهري وعامل السن، إضافة إلى جهة التمويل وأيضًا قيمة الدعم المقدم من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي.
- بعد استلام الوحدة السكنية يكون المواطن قد سدد مبلغ 100 ألف جنيه من إجمالي قيمة الوحدة، ويتبقى عليه مبلغ 210 ألف جنيه ولكن يتم خصم قيمة الدعم الذي يقدمه صندوق الإسكان الاجتماعي.
- في الختام يصبح المواطن مطالبًا بسداد القيمة المتبقية من الوحدة السكنية عن طريق سداد قسط شهري بفائدة 7% متناقضة على المبلغ المتبقي، وتصل قيمة القسط الشهري إلى 40% من قيمة الراتب الشهري للمواطن أي ما يعادل مبلغ ألف جنيه فقط لا غير في المتوسط.