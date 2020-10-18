الأرصاد تحذر من حالة الطقس بداية من الثلاثاء.. انخفاض 5 درجات وأمطار

حذر خبراء الأرصاد الجوية من إن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، بدءا من يوم الثلاثاء وحتى الأحد المقبلين.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يصاحب التقلبات الجوية، انخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق مختلفة من البلاد.

وأكد خبراء الأرصاد الجوية، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية استعدادًا لسقوط الأمطار، بالإضافة إلى التنسيق مع غرفة عمليات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومخاطبة المحافظين المعنيين بحالة عدم الاستقرار.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية، إلى أن ما يحدث من تقلبات جوية حادة وسريعة من أهم صفات فصل الخريف، مؤكدين أنه يتم تحديث الأجواء أولًا بأول للوقوف على الحالة الصحيحة والدقيقة لحالة عدم الاستقرار، من خلال إصدار النشرات الجوية عبر موقع الهيئة أو الصفحة الرسمية للهيئة.

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان لها اليوم، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة يوم الثلاثاء، على مناطق السلوم وسيوة ومطروح والضبعة، وتكون خفيفة على الإسكندرية.

ويشهد طقس يوم الأربعاء أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم وسيوة ومطروح والضبعة، والإسكندرية) ومناطق من الوجه البحري (البحيرة وكفر الشيخ) وتكون متوسطة على باقي محافظات الدلتا.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يشهد يوم الخميس المقبل وحتى الأحد، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم وسيوة ومطروح والضبعة، والإسكندرية ورشيد ودمياط) ومناطق من الوجه البحري (البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية) ومدن القناة (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس)، والسواحل الشرقية للبلاد، قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد (الفيوم وبني سويف والمنيا).

ويصاحب تلك الأمطار انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد.