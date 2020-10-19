أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحدد 11 منطقة تسقط عليها الأمطار بداية من الغد

أعلنت الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ابتداءاً من غداً الثلاثاء، حيث يشهد الطقس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال فصل الخريف وتستمر لمدة 5 أيام حيث تنتهي الأحد المقبل.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية عن وجود فرص لسقوط الأمطار المتوسطة بداية من غداً الثلاثاء وتصل للأمطار الغزيرة بداية من يوم الأربعاء حتى انتهاء فترة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأكدت الأرصاد إن الطقس سوف يشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بقيم تصل لـ4 درجات خلال هذه الفترة.

وتابع خبراء الأرصاد: “شمال البلاد تتعرض لأمطار غزيرة إلى متوسطة بداية من يوم الثلاثاء، حيث تشمل أماكن سقوط الأمطار السلوم ومطروح والإسكندرية والضبعة، ودمياط وبور سعيد والإسماعيلية والسويس، كما تصل الأمطار لحد السيول على شمال ووسط سيناء وتمد الأمطار لتكون خفيفة على شمال الصعيد.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن القاهرة ستتعرض أيضًا لسقوط أمطار بداية من يوم الأربعاء وتكون خفيفة إلى متوسطة لكن مع بداية يوم الخميس حتى الأحد تكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وتتراجع درجات الحرارة بنحو 4 إلى 5 درجات وتسجل على القاهرة 25 حتى 28 درجة، والسواحل الشمالية 23 حتى 28 درجة، وجنوب سيناء من 31 حتى 33 درجة، كما تتراوح على شمال وجنوب الصعيد بين 33 و37 درجة.

وأوضح خبراء الأرصاد أن درجات الحرارة الصغرى سوف تنخفض أيضًا بحيث يكون الجو مائل للبرودة خلال ساعات الليل، حيث تسجل درجات الحرارة الصغرى بين 18 و20 درجة.