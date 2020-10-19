تعرف على خطة الحكومة من أجل ضبط معدلات النمو السكاني

عقد مجلس الوزراء اليوم الإثنين اجتماعًا في غاية الأهمية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وسط حضور العديد من الوزراء إضافة إلى كبار المسؤولين، من أجل مناقشة ملف ضبط معدلات النمو السكاني في إطار سعي الدولة المصرية للحد من الكثافة السكانية الهائلة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وشهد ذلك الاجتماع حضور كلاً من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، مشيرة كرارة معاون وزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية، الدكتورة أميرة تواضروس مديرة المركز الديموجرافي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال ذلك الاجتماع أن الدولة المصرية عازمًا بكل قوة على إيجاد الحلول اللازمة لقضية الكثافة السكانية على مستوى كافة أنحاء الجمهورية، نظرًا إلى الآثار السلبية لهذه الكثافة على معدلات التنمية.

وأشار أيضًا إلى أن الحكومة المصرية سوف تعمل خلال المرحلة القادمة على تطبيق الخطة القومية لضبط معدل النمو السكاني، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدولة قادرة على توفير التمويل اللازم من أجل تنفيذ هذه الخطة دون أي عوائق على الإطلاق.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي في حديثه على أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لابد عليها أن تقوم بتجهيز كل وسائل تنظيم الأسرة للسيدات، حتى تصبح هذه الوسائل متوفرة بشكل دائم مجانًا دون أي أعباء مالية تمامًا على المواطنين.

وأضاف أيضًا أن الحكومة المصرية سوف تضع خلال المرحلة القادمة آلية محددة لكي تتمكن عن طريقها من الوصول إلى كل سيدة في المجتمع المصري على مستوى جميع محافظات الجمهورية، على أن يتم إعداد برنامج خاص من أجل تشغيل السيدات في كافة المحافظات التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات النمو السكاني.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي في الاجتماع أن توفير العمل المناسب للسيدات سوف يكون بمثابة الحافز القوي لهن من أجل مساعدة الدولة على تنظيم الأسرة، مشددًا على أن الحكومة لديها العديد من المحفزات سواء كانت إيجابية أو حتى سلبية من أجل ضبط معدلات النمو السكاني.

وأكد أيضًا أن المناهج التعليمية للأطفال في المدارس منذ الصغر لابد أن تحتوي على رسائل ونصائح هامة للغاية من أجل نشر الوعي فيما يتعلق بعملية تنظيم الأسرة، مطالبًا وزارة التربية والتعليم في البدء فورًا في إضافة هذه الرسائل على المناهج.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيقوم بالتواصل في الفترة القادمة مع مجلس النواب المصري، من أجل مطالبتهم بسرعة إعداد التشريعات الخاصة بالخطة القومية لضبط معدلات النمو السكاني، حتى يتم الإسراع في عملية مناقشة هذه القوانين لكي يتم الإنتهاء من وضع الخطة في أقرب وقت ممكن.

وفي الختام شدد أيضًا على أنه سيقوم بتكليف فريق عمل من كل وزارة داخل الحكومة المصرية، على أن تكون مهمة ذلك الفريق تتمثل في التفرغ التام من أجل تنفيذ الخطة القومية لضبط معدلات النمو السكاني، موضحًا في الوقت ذاته أن العمل الذي يقوم به ذلك الفريق سوف يتم ترجمته على أرض الواقع من خلال برامج تنفيذية بتكلفة مالية، وتشمل هذه البرامج أهدافًا واضحة بشأن معدلات الكثافة السكانية التي يجب خفضها.

وتعتبر الخطة القومية لضبط معدلات النمو السكاني من أبرز الملفات التي تشغل بال الحكومة المصرية في الوقت الحالي بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية من أجل محاربة الزيادة السكانية الهائلة.