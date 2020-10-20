أسعار الدفايات والسخانات في مصر بمناسبة اقتراب موعد فصل الشتاء

كشف أحمد هلال نائب رئيس شعبة الأدوات الكهربائية التابعة للغرفة التجارية بالقاهرة اليوم الثلاثاء عن كل جديد يتعلق بأسعار الدفايات والسخانات، والتي يكون عليها الإقبال هائلاً من جانب المواطنين مع اقتراب موعد فصل الشتاء مما يتسبب مباشرة في رفع أسعارها بشكل تلقائي نتيجة قانون العرض والطلب.

وأكد أحمد هلال خلال تصريحات صحفية له اليوم أن أسعار السخانات أو حتى أسعار الدفايات لا تزال مستقرة إلى غاية الآن بالرغم من اقتراب موعد فصل الشتاء، مشددًا في الوقت ذاته على أن هذه الأسعار من المرجح أن ترتفع خلال المرحلة القادمة كلما زاد حجم المبيعات.

أسعار الدفايات

الدفاية السيراميك الكهربائية تورنيدو 2000 وات، يصل سعرها إلى 1333 جنيه.

الدفاية السيراميك الكهربائية تورنيدو 1500 وات، يصل سعرها إلى 899 جنيه.

الدفاية السيراميك الكهربائية 2000 وات، يصل سعرها إلى 1777 جنيه.

الدفاية زيت هيلر 11 ريشة 2000 وات، يصل سعرها إلى 1999 جنيه.

الدفاية زيت هيلر 13 ريشة 2500 وات، يصل سعرها إلى 2199 جنيه.

الدفاية زيت هيلر 15 ريشة 2500 وات، يصل سعرها إلى 2666 جنيه.

الدفاية الزيت ديلونجي 8 ريشة 2000 وات، يصل سعرها إلى 1890 جنيه.

الدفاية الزيت ديلونجي 9 ريشة 2000 وات، يصل سعرها إلى 1950 جنيه.

الدفاية الزيت ديلونجي 11 ريشة 2000 وات، يصل سعرها إلى 2250 جنيه.

الدفاية الزيت ديلونجي 12 ريشة 3 آلاف وات، يصل سعرها إلى 2550 جنيه.

الدفاية الكهرباء ديلونجي 2000 وات 2 مستوى، يصل سعرها إلى 250 جنيه.

الدفاية الكهرباء ديلونجي 2000 وات 3 مستويات، يصل سعرها إلى 390 جنيه.

الدفاية الكهرباء ديلونجي 2400 وات 3 مستويات، يصل سعرها إلى 540 جنيه.

الدفاية الكهرباء ديلونجي 1800 وات قطعة سيراميك، يصل سعرها إلى 650 جنيه.

أسعار السخانات

سخان فريش غاز 6 لتر، يصل سعره إلى 1163 جنيه.

سخان فريش غاز 10 لتر، يصل سعره إلى 1619 جنيه.

سخان استانلس غاز 10 لتر، يصل سعره إلى 1799 جنيه.

سخان فريش استانلس غاز 6 لتر، يصل سعره إلى 1999 جنيه.

سخان فريش كهرباء 30 لتر موديل فينوس، يصل سعره إلى 938 جنيه.

سخان فريش كهرباء 40 لتر موديل فينوس، يصل سعره إلى 955 جنيه.

سخان فريش كهرباء 45 لتر موديل فينوس، يصل سعره إلى 1263 جنيه.

سخان فريش كهرباء 50 لتر موديل فينوس، يصل سعره إلى 1312 جنيه.

سخان يونيون اير غاز 6 لتر، يصل سعره إلى 1529 جنيه.

سخان يونيون اير غاز 6 لتر، يصل سعره إلى 1349 جنيه.

سخان يونيون اير غاز 10 لتر، يصل سعره إلى 1799 جنيه.

سخان يونيون اير كهرباء، يصل سعره إلى 1149 جنيه.

سخان كهرباء 40 لتر، يصل سعره إلى 1249 جنيه.

سخان كهرباء 45 لتر، يصل سعره إلى 1349 جنيه.

سخان كهرباء 30 لتر، يصل سعره إلى 1605 جنيه.

سخان كهرباء 40 لتر، يصل سعره إلى 1660 جنيه.

سخان كهرباء 50 لتر، يصل سعره إلى 1710 جنيه.

سخان كهرباء 80 لتر، يصل سعره إلى 1840 جنيه.

سخان غاز زانوسي 6 لتر، يصل سعره إلى 1630 جنيه.

سخان غاز زانوسي 10 لتر، يصل سعره إلى 2085 جنيه.

سخان كهرباء 60 لتر، يصل سعره إلى 1445 جنيه.

سخان كهرباء 45 لتر، يصل سعره إلى 1210 جنيه.

سخان كهرباء 35 لتر، يصل سعره إلى 1160 جنيه.

سخان كهرباء 40 لتر، يصل سعره إلى 1260 جنيه.

سخان غاز إلكتريك 6 لتر، يصل سعره إلى 1445 جنيه.

سخان غاز إلكتريك 10 لتر، يصل سعره إلى 1980 جنيه.

ويبقى الأمر المؤكد أن كل هذه الأسعار سوف ترتفع خلال الأسابيع القليلة القادمة كلما زاد الطلب من جانب المواطنين عليها، علمًا بأن زيادة الطلب تحدث بصورة طبيعية في نفس الوقت من كل سنة مع اقتراب موعد فصل الشتاء، لذا يتوجب على الجميع أن يتوجه بأقصى سرعة في الوقت الحالي من أجل شراء الدفايات والسخانات من المحال المختلفة المنتشرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية قبل أن يزيد سعرها.