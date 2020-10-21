أخبار مصر

الحكومة تزف أخبار سارّة للمعلمين (عام وأزهري).. حافز جديد و3 زيادات لـ3 فئات

متابعات 365منذ 54 دقيقة
دقيقة واحدة
وزير المالية
وزير المالية

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات هامة من أجل تحسين دخل المعلمين باعتبارهم أهم عنصر في المنظومة التعليمية.

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الإجراءات الجديدة هي:

زيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50 % لتتراوح من 75 جنيها إلى 180 جنيها بتكلفة 1.8 مليار جنيه.

زيادة نسبة الحافز الشهري بقيمة 50 %، وتتراوح من 140 جنيها إلى 185 جنيها، بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

زيادة 25 % من قيمة مكافأة الامتحانات للمعلمين والإداريين، من 50 جنيها إلى 155 جنيها شهريا، بتكلفة 2.3 مليار جنيه.

– إضافة حافز إدارة مدرسية لمدير المدرسة أو شيخ المعهد، وقيمته 250 جنيها، و150 جنيها للوكيل، يستفيد منها 110 آلاف بتكلفة 311 مليون جنيه.

إنشاء صندوق رعاية للعاملين داخل وزارة التعليم والأزهر، يبدأ بتحويل نصف مليار جنيه من خزانة الدولة، لإضافة مزايا اجتماعية للعاملين، ويرأسه وزير التعليم.

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
متابعات 365منذ 54 دقيقة
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

صورة أسعار الدفايات والسخانات في مصر بمناسبة اقتراب موعد فصل الشتاء

أسعار الدفايات والسخانات في مصر بمناسبة اقتراب موعد فصل الشتاء

منذ يوم واحد
صورة القوى العاملة تكشف تفاصيل واقعة وفاة مواطن مصري تم دهسه بالكويت

القوى العاملة تكشف تفاصيل واقعة وفاة مواطن مصري تم دهسه بالكويت

منذ يوم واحد
صورة مجلس الوزراء: ذروة الطقس السيئ يومي الجمعة والسبت.. والأمطار تصل إلى حد السيول ببعض المناطق

مجلس الوزراء: ذروة الطقس السيئ يومي الجمعة والسبت.. والأمطار تصل إلى حد السيول ببعض المناطق

منذ 8 ساعات
صورة تراجع جديد.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2020

تراجع جديد.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2020

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى