الحكومة تزف أخبار سارّة للمعلمين (عام وأزهري).. حافز جديد و3 زيادات لـ3 فئات

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات هامة من أجل تحسين دخل المعلمين باعتبارهم أهم عنصر في المنظومة التعليمية.

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الإجراءات الجديدة هي:

– زيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50 % لتتراوح من 75 جنيها إلى 180 جنيها بتكلفة 1.8 مليار جنيه.

– زيادة نسبة الحافز الشهري بقيمة 50 %، وتتراوح من 140 جنيها إلى 185 جنيها، بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

– زيادة 25 % من قيمة مكافأة الامتحانات للمعلمين والإداريين، من 50 جنيها إلى 155 جنيها شهريا، بتكلفة 2.3 مليار جنيه.

– إضافة حافز إدارة مدرسية لمدير المدرسة أو شيخ المعهد، وقيمته 250 جنيها، و150 جنيها للوكيل، يستفيد منها 110 آلاف بتكلفة 311 مليون جنيه.

إنشاء صندوق رعاية للعاملين داخل وزارة التعليم والأزهر، يبدأ بتحويل نصف مليار جنيه من خزانة الدولة، لإضافة مزايا اجتماعية للعاملين، ويرأسه وزير التعليم.