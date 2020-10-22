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مصدر حكومي: بمناسبة المولد النبوي الشريف الخميس القادم عطلة رسمية

شادي عادلمنذ 57 دقيقة
دقيقة واحدة
الوزراء
مجلس الوزراء

أوضح مصدر مسؤول داخل مجلس الوزراء المصري أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس الوزراء يستعد للإعلان بصفة رسمية في الأيام القليلة القادمة عن منح يوم الخميس القادم الموافق 29 أكتوبر 2020 عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكد المصدر أن ذلك القرار سوف يشمل كافة العاملين في القطاع الحكومي، إضافة إلى المدارس والجامعات، وأيضًا جميع العاملين في القطاعات الأخرى بشكل عام.

وأشار أيضًا إلى أن هذه العطلة ستكون مدفوعة الأجر، علمًا بأن ذلك القرار لن يكون غريبًا في ظل قرار الحكومة المصرية في وقت سابق بترحيل أي عطلة رسمية إلى غاية يوم الخميس في حالة جاءت هذه العطلة في منتصف الأسبوع أو حتى في بدايته لكي يستفيد المواطن المصري من العطلة بالشكل اللازم، وتم تطبيق ذلك في الأشهر الماضية على عطلة 6 أكتوبر إضافة إلى عطلة رأس السنة الميلادية.

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شادي عادلمنذ 57 دقيقة
دقيقة واحدة

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