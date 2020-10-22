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بالفيديو.. رئيس المركز القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن إنتاج لقاح مصري ضد كورونا

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المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

قال رئيس المركز القومي للبحوث الدكتور محمد هاشم، إن المركز القومي للبحوث يعود تاريخ إنشائه لعام 1939 وكان في هذا الوقت يسمى بمعهد فؤاد الأول للبحوث، ثم تدرجت المسميات حتى صدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المركز القومي للبحوث في عام 1956.

وأشار إلى أن المركز القومي للبحوث أنشئ بهدف خدمة المجتمع من خلال الأبحاث، وبناء اقتصاد قومي قائم على العلم والمعرفة، وربط الاحتياجات البحثية بمتطلبات المجتمع من الزراعة والصناعة والبيئة.

وتابع خلال حواره ببرنامج “عيادة ten”، المذاع على فضائية “ten”، مساء الخميس، أن المركز يُدار فيه حاليًا أكثر من 500 مشروع بحثي، وبه الكثير من التخصصات النابعة من رؤية الدولة 2030 القائمة على تهيئة بيئة مشجعة للبحث والعمل والابتكار، والمحور الثاني خدمة المجتمع في البيئة والصناعة والزراعة، والعلوم المستقبلية.

ولفت “هاشم” إلى أن أهم محور في المركز هو الصحة والسكان، وأهم المشروعات في هذا الأمر هو استنباط لقاح ضد فيروس كورونا، وتم الوصول إلى المرحلة الإكلينيكية في هذا اللقاح، وتم تقديم طلب لوزارة الصحة لإعداد التجارب الإكلينيكية بعد نجاح التجارب الأولية، كما أن المركز يعمل على علاج السرطان بتقنية النانو جولد ، خلاف العمل على استنباط مجموعات تشخصية تستخدم في اكتشاف فيروس كورونا، خاصة أن كيفية اكتشاف فيروس كورونا في البداية كان صعبة، ووصل المركز لإنشاء قطعة لتحليل الفيروس تماثل المستورد تمامًا.

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متابعات 365منذ ساعة واحدة
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