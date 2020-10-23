أمطار رعدية على القاهرة ومحافظات أخري.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غداً السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت الموافق 23 أكتوبر 2020 على مختلف الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم الجمعة، إنه يسود غدا السبت طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا مع سقوط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

وتكون الرياح معتدلة وتنشط أحيانا وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتبلغ فرص سقوط الأمطار 80%.

أما عن الوجه البحري فيسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتبلغ فرص سقوط الأمطار 80%.

يسود طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا علي السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتبلغ فرص سقوط الأمطار 90%.

ويسود طقس معتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتبلغ فرص سقوط الأمطار 90%.