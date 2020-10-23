الحكومة تؤكد رسميًا رفع سن المعاش ل65 عامًا بداية من يوليو 2040

حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بصفة رسمية اليوم الجمعة كل الجدل القائم طيلة الأيام الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص اتخاذ الدولة قرارًا يفيد برفع سن المعاش إلى 60 عامًا بداية من العام الحالي 2020، حيث أثار ذلك الخبر حالة كبيرة من البلبلة بين الناس على مدار الأسبوع الماضي بأكمله.

وبناءً على ذلك أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على هامش تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات، أنه كان حريصًا على التواصل مباشرة مع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل معرفة مدى صحة ذلك الخبر الذي تم تداوله بكثرة بين الناس عبر شبكة الإنترنت.

وأشار أيضًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي نفت بشكل قاطع ذلك الخبر، مؤكدة في الوقت ذاته أن ذلك النوع من الأخبار يندرج ضمن فئة الشائعات المغرضة التي يتم تداولها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بهدف نشر حالة من الهلع والبلبلة بين الشعب المصري لأغراض خارجية يعرفها الجميع جيدًا ومن أبرزها إسقاط نظام الدولة المصرية الحالي لكي تعم الفوضى والخراب الوطن من جديد كما كان الحال في سنوات سابقة قبل عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على أن السن القانوني من أجل الخروج على المعاش لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية لا يزال 60 عامًا إلى غاية الآن، وذلك بناءً على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

وأضافت أيضًا أن الحكومة المصرية سوف تقوم بالفعل برفع سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية إلى 65 عامًا، ولكن ذلك لن يتم خلال العام المالي الحالي أو حتى القادم، وإنما سوف يتم بصفة رسمية بداية من شهر يوليو من العام 2040.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن ذلك القرار سوف يشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية إضافة إلى العاملين في الخارج، حتى تكون هناك مساواة بين هذه الفئات السابقة وبين أصحاب الأعمال الحرة إضافة إلى العمالة غير المنتظمة، مشددة في الوقت ذاته على أن الدولة المصرية تسعى إلى توحيد المزايا التأمينية لكافة أبناء الشعب المصري بصفة عامة.

يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد سوف يتم تطبيقه بشكل فعلي بداية من شهر يوليو من العام 2032، وذلك بهدف تخفيف الأعباء على الخزانة العامة للدولة إضافة إلى معالجة مشكلة العجز المالي في نظام المعاشات.

ومن المقرر أن يتم رفع سن المعاش إلى 61 عامًا بداية من شهر يوليو من العام 2032، على أن يرتفع السن إلى 62 عامًا بداية من شهر يوليو من العام 2034، ثم يرتفع السن إلى 63 عامًا بداية من شهر يوليو من العام 2036، على أن يصل السن إلى 64 عامًا بداية من شهر يوليو من العام 2038، وأخيرًا يرتفع سن المعاش إلى 65 عامًا بداية من شهر يوليو من العام 2040.

ويعيش أصحاب المعاشات بصفة عامة داخل الدولة المصرية حالة من الرخاء لا مثيل لها على الإطلاق على مدار السنوات القليلة الماضية، وكل ذلك بفضل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي سبق وأن طالب وزارة التضامن الاجتماعي بالاهتمام الشديد بأصحاب المعاشات من كافة الجوانب نظرًا لأن ذلك يعتبر بمثابة الواجب الذي يحب أن تؤديه الدولة المصرية تجاه هذه الفئة على وجه التحديد التي أفنت عمرها بالكامل في العمل من أجل خدمة الوطن.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أقر علاوة دورية لأصحاب المعاشات بنسبة 14% بداية من شهر يوليو من العام الحالي 2020 بالرغم من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.