يترقب الشارع المصري الأيام القادمة التي ستقام فيها انتخابات مجلس النواب 2020، حيث تبدأ المرحلة الثانية من الانتخابات انطلاقًا من بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ومن المقرر أن تقام المرحلة الثانية من الانتخابات أي عملية الاقتراع خلال يومي السبت والأحد القادمين على مستوى 13 محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك بالنسبة إلى المصريين المقيمين داخل الدولة المصرية.

ولا يزال الكثير من المواطنين عاجز حتى هذه اللحظة عن التعرف على مقر لجنته الانتخابية، حتى يتمكن من الإدلاء بصوته فيها لكي يختار المرشح الأفضل بالنسبة له في انتخابات مجلس النواب 2020، ولذلك حرص موقع مصر 365 على توضيح أفضل طريقة ممكنة يستطيع من خلالها المواطن المصري التعرف على مكان اللجنة الانتخابية الخاصة به على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

طريقة معرفة مكان لجنتك الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2020

1- يجب على المواطن أولاً أن يقوم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات على شبكة الإنترنت، والذي يعتبر متاحًا عبر الرابط التالي “الهيئة الوطنية للانتخابات“.

2- بعد فتح الموقع مباشرة سوف يجد المواطن أمامه في الصفحة الرئيسية خدمة “الاستعلام عن لجنتك الانتخابية.

3- تساعدك هذه الخدمة المقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات على معرفة مكان اللجنة الانتخابية الخاصة بك، إضافة إلى رقم اللجنة الفرعية، وأيضًا الرقم الخاص بك في الكشوف الانتخابية.

4- يتوجب عليك بعدها أن تقوم بكتابة الرقم القومي الخاص بك المتواجد في بطاقة الرقم القومي الذي يتكون من 14 رقمًا بشرط أن يتم كتابته من اليسار إلى اليمين.

5- في الختام يجب على المواطن أن يضغط بعد ذلك على كلمة “استعلم” حتى تظهر له البيانات السابقة التي ذكرناها لكم.

ويجب التأكيد على أن الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يعمل بكفاءة عالية على مدار 24 ساعة بصفة يومية مع استحالة وجود أي أعطال فنية به على الإطلاق، حتى وإن كان الضغط عليه كبير من جانب الزائرين، حيث تم العمل على تطوير الموقع في أكثر من مناسبة سابقة تحت إشراف وزارة الاتصالات من أجل إزالة أي عقبات من شأنها أن تقف في وجه المواطن المصري.

ومن المهم مشاركة كافة أبناء الشعب المصري في انتخابات مجلس النواب 2020، وذلك يقتصر بدون أدنى شك على كل مواطن يحمل بطاقة الرقم القومي أو تخطى 16 عامًا، علمًا بأن البرلمان يعتبر بمثابة الجهة التشريعية الأولى داخل الدولة المصرية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن رئيس الجمهورية لا يمكنه إصدار أي قرار له علاقة بالصالح العام إلا بعد الحصول على الموافقة من مجلس النواب، وهو نفس الأمر الذي ينطبق أيضًا على مجلس الوزراء.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره الأهمية الكبرى لمجلس النواب المصري، لذا من المتوقع أن يشارك في انتخابات مجلس النواب 2020 أعدادًا هائلة من المواطنين خلال الأيام القليلة القادمة، بالرغم من استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد إلى غاية الآن، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات سبق وأن أكدت أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة في الفترة الماضية حتى تسير العملية الانتخابية بسلام دون أي مشاكل على الإطلاق على كافة المستويات وليس فقط المستوى الصحي.